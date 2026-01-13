Gente

Ola de memes tras el estreno de ‘La casa de los famosos 3′; Melissa Gate y los atuendos fueron protagonistas: “Vestido de licuadora”

Carla Giraldo y la producción también se robaron miradas por los comentarios que salieron en vivo.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

13 de enero de 2026, 2:55 p. m.
Memes por estreno de 'La casa de los famosos'
Memes por estreno de 'La casa de los famosos' Foto: Canal RCN - Montaje SEMANA

La casa de los famosos 3 arrancó con toda la fuerza en su estreno, presentando a los 24 participantes que harán parte de esta temporada. Cada uno tuvo la oportunidad de dar una idea de lo que hará en el juego, permitiendo que el público conociera más de las estrategias.

Sin embargo, el primer capítulo ya despertó toda clase de sensaciones en los televidentes, quienes detallaron las jugadas de algunas celebridades dentro de la convivencia. Los anuncios fueron claros por parte de la producción, llevando a ver cómo quedaron los dos equipos.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer los poderes que otorgó El Jefe a los participantes, llevando a que cada uno tomara decisiones radicales dentro del juego. Valentino Lázaro dividió al grupo en las habitaciones, mientras que Renzo mandó a la placa de eliminación a Nicolás Arrieta.

Valentino Lázaro no bajó de “morronguita” a Marcela Reyes en ‘La casa de los famosos 3’, se ventilaron verdades en fuerte agarrón

Lo particular de la noche fueron las reacciones en las redes sociales, especialmente en X, donde muchas personas comentaron sobre el regreso del formato del Canal RCN. Varios afirmaron que estaban retornando a esta idea de entretenimiento, luego de jurar que no lo verían por el descontento que sintieron al saber que Altafulla ganó la segunda temporada.

Otras personas criticaron el comportamiento de Alexa Torres, primera líder de la semana, ya que no querían que ella se salvara en la semana uno. Las críticas fueron claras, pues esperaban que llegara a la placa de nominados.

Los usuarios recurrieron a imágenes graciosas, videos de Melissa Gate, mensajes divertidos y fotos cargadas de humor, plasmando las expectativas que había para este nuevo juego.

Reacciones por el primer capítulo de ‘La casa de los famosos 3′

“Yo llegando a opinar de un reality que juré que jamás volvería a ver”; “Yo viendo la casa después de decir que este año no la vería “; “Empezamos mal con Alexa”; “Esa Alexa torres Dizque la caja de Pandora son unas pulseras jajaja adiós”; “Lo intentaste Marcela Reyes pero la entrada de Melissa Gate no la supera nadie”; “Altafulla luciendo su único logro en el entretenimiento porque ninguna canción le pega”; “Carla es todo para estos realities, no le tiembla ni nombrar a la competencia”; “Hay que sacar a Sofía fue mueble hasta en la presentación”, entre otras reacciones.

