Beba dio la cara tras choque con Andrea Serna y se confesó sobre expulsión del ‘Desafio XX’: “No me arrepiento”

El Desafío XX vivió uno de los momentos más polémicos de las últimas semanas, a raíz de la expulsión de una de las participantes. La producción, basándose en el irrespeto hacia las reglas del juego, decidió un camino inesperado para la competidora, quien siempre fue controversial.

Se trató de Valerie de la Cruz, conocida como Beba, que no quiso seguir los lineamientos de la competencia y terminó pasando límites que no debía. La mujer no afrontó los castigos como correspondía y dejó solos a sus compañeros de equipo en medio de la dura prueba.

Una vez se le confrontó en el reality, la colombiana no reaccionó de buena manera y terminó respondiéndole a Andrea Serna, presentadora del formato, quien le daba la noticia de su eliminación. Este conflicto detonó opiniones, reprochando el actuar de la exparticipante desde el inicio.

Valerie de la Cruz Millán, conocida como Beba, del equipo Alpha, fue expulsada del Desafío y Andrea Serna le dio las razones de peso de esta decisión. | Foto: Tomada de YouTube Caracol Televisión

Tras quedar fuera de la competencia, Beba fue invitada a Día a día, matutino de Caracol, donde los presentadores conversaron con ella e intentaron conocer su posición ante la experiencia de altibajos que atravesó. La barranquillera no se contuvo y fue sincera, confesando su sentir.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la exintegrante de Alpha realizó un análisis de la polémica y de cómo fue su estadía en el formato de resistencia, refiriéndose al choque con Andrea Serna. La invitada a la sala del programa de entretenimiento no negó sus errores, pero sí enmarcó el punto de vista con el que se quedaba.

“Sí, fueron demasiadas cosas, fue muy honesto lo que dijo Andrea Serna, de decir: ‘Gracias, tu historia en el ‘Desafío’ ha terminado. Esto era un tema de consciencia, un tema de paz mental y un respiro para mí. La oportunidad me buscó a mí, quisiera aclarar algo que me ha estado pesando. Durante este fin de semana, tuve la oportunidad de revisar lo que dije y el contexto en el que lo expresé”, afirmó.

“Por razones obvias, en este nivel de competencia, no estaba mentalmente preparada y no fue fácil. Me gustaría corregir algo que dije anteriormente. Mis disculpas si sonó arrogante en absoluto. La oportunidad no me buscó, se presentó de repente, eso debí decir”, agregó.

“Fue algo muy complicado. Las emociones se intensificaron y se magnificaron en ese ambiente. A veces, uno olvida que está siendo grabado y se pierde de vista el entorno externo. La carga emocional jugó en mi contra. Hay aspectos de mí misma que se vieron exacerbados en esas circunstancias”, mencionó.

La exparticipante del Desafío XX no ocultó sus emociones. | Foto: Día a día

“Hay muchas cosas que el televidente no ve, las partes mías que no se mostraron. Qué me deja esta experiencia, que tengo muchas cosas que trabajar en mí. Amo ser directa, no tener filtros, no ser hipócrita y fiel a mí. Ser sabía a la hora de expresar y comunicar”, aseveró sobre el proceso que llevaba en el presente.

Sin embargo, Carolina Soto indagó más al respecto sobre las decisiones que tomó la barranquillera, buscando saber si se arrepentía de salirse de Playa baja y quitarse los guantes. La exparticipante señaló que no, además de que se vio afectada en temas de salud y el ambiente emocional, no ayudaba.

“No me arrepiento de abandonar la carpa y quitarme los guantes, no hay competencia que valga o que este a la par de mi paz mental y salud física. Tuve una tendinitis que estaba a un nivel de desgarre, fue un dolor fuerte. La convivencia y el dolor fue crucial para la decisión”, dijo en el matutino.

“En la carpa, el espacio era escaso, y en un momento ‘Mapi ‘y yo habíamos establecimos un vínculo porque tenemos historias similares. Cuando ella me gritó, me dolió profundamente. Sé que elevé la voz; llegué a un punto límite en el que las tensiones eran tantas que me debatía entre irme o quedarme. Me quité los guantes y me marché”, relató.

“Uno no debería lamentarse de nada de lo que uno ha hecho, pero reconozco que podría haber manejado mejor el tema de mis emociones con más inteligencia emociona, tengo que trabajar en mí”, afirmó, haciendo referencia a lo que quedó grabado.