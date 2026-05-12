Carla Giraldo destapó verdad sobre eliminaciones de ‘La casa de los famosos’ y generó fuertes reacciones

La casa de los famosos Colombia 3 se encuentra en su etapa final, por lo que los participantes han recibido importantes visitas en los últimos días con el fin de darle un nuevo aire a la producción y generar conversación con personas que vienen del mundo exterior.

Este es el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos’: sus compañeros quedaron ‘en shock’

Una de las que más llamó la atención fue Carla Giraldo, presentadora del formato, quien se sinceró con los concursantes y reveló cómo vive, a nivel personal, cada una de las eliminaciones.

“Yo me pongo nerviosa, yo no sé si se nota, pero el sobre queda emparamado del sudor de mis manos para abrirlo (...) Si ustedes están ansiosos, nosotros dos estamos más nerviosos”, mencionó en la charla que tuvo con las estrellas, quienes mencionaron lo tensionante que es para ellos estar en la sala esperando el resultado de las votaciones.

Presentadores de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: x

Posteriormente, mencionó que, en el momento exacto de las salidas, tiene pleno conocimiento de la información que está a punto de dar, pues le pidió a la producción implementar este protocolo con el fin de estar preparada.

“Yo ahí ya sé el resultado, a mi me llega el sobre, me lo entregan sellado y yo lo abro para saber. Yo necesito saber para evitar mi cara de sorpresa al momento de decirlo”, afirmó.

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Finalmente, reveló que su compañero se preocupa más por la situación y prefiere esperar a que ella abra el sobre para poder dar las palabras de despedida a los concursantes.

“Marcelo nunca quiere saber, él espera hasta el momento en el que yo abro el sobre y digo el nombre (...) Yo en la cámaras no hago caras porque yo ya sé quien se va y ya no hay factor sorpresa”, dijo.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos usuarios se manifestaron al respecto y reaccionaron a las palabras de la presentadora.

“Jefe, Carla está dando información de afuera”; “Con razón Marcelo se sorprendió tanto con la salida de Alexa jaja”; “Carla es todo lo que está bien jaja” y “Yo me di cuenta cuando Alexa se iba porque Carla quería llorar en la eliminación”, son algunas de las palabras que se leen.