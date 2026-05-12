Ella es Luz María Zapata, segunda exesposa de Germán Vargas Lleras: despidió al político con viejas fotos de su relación

Germán Vargas Lleras falleció el pasado viernes 8 de mayo después de enfrentar durante varios años una enfermedad que deterioró progresivamente su estado de salud. Su muerte causó impacto en distintos sectores políticos y sociales del país, debido a la amplia trayectoria que construyó como exvicepresidente, exministro, exsenador y exconcejal, además de consolidarse como una de las voces más críticas frente al Gobierno de Gustavo Petro.

Ella es María Beatriz Umaña, primera esposa de Germán Vargas Lleras y madre de su única hija, Clemencia Vargas

De acuerdo con la información, el dirigente de Cambio Radical había sido hospitalizado el pasado 9 de marzo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá. Días después fue remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde finalmente falleció debido a complicaciones asociadas a la enfermedad que padecía.

Tras la pérdida de Germán Vargas Lleras, las miradas de algunos usuarios se posaron en Luz María Zapata, quien fue su esposa por bastante tiempo.

¿Quién es Luz María Zapata?

Luz María Zapata es una politóloga colombiana, quien desempeñó el cargo de presidenta de Asocapitales entre 2018 y 2025. La nacida en Pereira también destacó como la fórmula vicepresidencial del exministro Luis Gilberto Murillo, que al final dejó la contienda para unirse a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

La política flechó el corazón de Germán Vargas Lleras hace más de dos décadas, llevando una historia que se consolidó poco a poco. Los dos se conocieron y construyeron una vida en pareja, formalizando su vínculo en matrimonio en 2010.

Ambos tomaron la decisión de separarse entre 2023-2024, llegando al punto de firmar un acuerdo en el que se comprometían a no hablar del otro, según dijo en entrevista con Eva Rey para Desnúdate con Eva. La politóloga no se había referido al asunto hasta que se trató del tema de salud que golpeó al líder de Cambio Radical.

Ambos compartieron el amor por los animales, viéndose esto reflejado en las últimas publicaciones que hizo, donde comentaba sobre el bienestar de los perros de su ex. Zapata y Vargas Lleras comenzaron como amigos, y poco a poco trascendió el amor, compartiendo tiempo juntos.

Cabe resaltar que Luz María Zapata fue clara en que nunca dejó de lado al político, llevándolo en sus oraciones después de terminar este matrimonio.

Luz María Zapata desempolvó recuerdos con Germán Vargas Lleras

De acuerdo con lo que quedó registrado, la expareja del político utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un carrete de fotos en que mostró los recuerdos que tenía junto a él.

En las postales se les veía sonrientes, cariñosos y cercanos, viajando por distintos lugares, compartiendo en fiestas y eventos sociales. Aunque no puso ninguna descripción, muchos reaccionaron con respeto tras la pérdida.