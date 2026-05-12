Ex Señorita Colombia y querida presentadora anuncia que será madre: “El corazón se expande”

La presentadora y exreina de belleza colombiana Catalina Robayo, anunció oficialmente que se encuentra a la espera de su segundo hijo. A través de una publicación en sus redes sociales, la comunicadora compartió la noticia con sus seguidores el pasado 10 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de las Madres en Colombia.

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Aprovechando su alcance en Instagram, donde cuenta con una comunidad de casi 400.000 seguidores, Robayo publicó una galería fotográfica que captura un momento familiar significativo. En las imágenes se observa a su primogénita, Gaia, sosteniendo una ecografía, lo que confirma el crecimiento del núcleo familiar de la ex Señorita Colombia.

La publicación fue acompañada por un mensaje en el que la presentadora expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Gaia será hermana mayor. Hoy celebro el día de la madre con doble felicidad. Estamos listos para expandir el corazón, multiplicar el amor y vivir una nueva aventura”. Además de las fotografías, Robayo incluyó un breve video donde se evidencia el avance de su embarazo.

Tras la confirmación del hecho, diversas figuras del espectáculo nacional y colegas de los medios de comunicación manifestaron sus felicitaciones. Mensajes de afecto por parte de seguidores y amigos cercanos destacaron la coincidencia de la noticia con la festividad materna, calificando el momento como un “ascenso” en su rol como madre.

Hasta el momento, la presentadora no ha revelado el sexo del bebé ni la fecha estimada de nacimiento, manteniendo la reserva sobre los detalles técnicos de su gestación.

María Catalina Robayo Vargas, nacida en Cali el 12 de mayo de 1989, ha consolidado una carrera polifacética en la televisión colombiana. Su reconocimiento nacional inició en el año 2010, cuando fue coronada como Señorita Colombia, representando al departamento del Valle del Cauca. Durante su año de reinado, destacó por su oratoria y preparación académica, factores que la llevaron a clasificar en el Top 16 de Miss Universo 2011, celebrado en São Paulo, Brasil.

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A pesar de haber cursado estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, Robayo decidió orientar su carrera profesional hacia la comunicación social y el periodismo de entretenimiento. Su paso por el Canal RCN fue fundamental para su posicionamiento; allí se desempeñó como presentadora de la sección de farándula en Noticias RCN, cubriendo eventos de alto perfil como el Concurso Nacional de Belleza y diversas galas internacionales.

A sus 36 años, Robayo se encuentra en una etapa de estabilidad profesional y personal. Su transición de las pasarelas a la presentación de noticias le permitió construir una imagen de credibilidad y cercanía con la audiencia. Este segundo embarazo marca un hito en su vida familiar, la cual ha compartido de manera moderada a través de sus redes sociales, alejándose de las controversias y enfocándose en su faceta como creadora de contenido y comunicadora.