María Antonia Mosquera es administradora de empresas, modelo y cantautora nacida en Cali. Primero fue designada como Señorita Valle del Cauca y ahora se alza con la corona de Señorita Colombia 2025.

Su causa social está orientada a la educación a través del arte y la música, por lo que, por medio de su fundación, busca crear oportunidades para los niños y jóvenes de comunidades vulnerables. SEMANA conversó con ella acerca de su coronación y del proyecto social que planea liderar gracias a su nuevo título.

María Antonia Mosquera Valle, nueva señorita Colombia en el Concurso Nacional de Belleza 2025 Virreina Atlántico; princesas, 1a Choco; 2a Córdoba y 3a Bolívar Foto: Luis Eduardo Herrán El Universal Cartagena | Foto: Luis Eduardo Herrán / El Universal Cartagena - Colprensa

SEMANA: ¿Qué ha cambiado en su vida desde que fue coronada como Señorita Colombia 2025?

María Antonia Mosquera: Definitivamente, es un título que trae muchísima responsabilidad. En mí ha cambiado la manera de acercarme a las personas. Ahora soy una persona que tiene mucha más cercanía, que sabe cómo conectar más con más mujeres, con más niños, que sabe sobre todo buscarle un poder transformador a cada proyecto. Definitivamente, es asumir esa responsabilidad y entender que ahora más que nunca tenemos una voz que pesa mucho y que tenemos que usarla para poder dejar un impacto muy positivo.

SEMANA: ¿Cómo describiría a nuestro país?

M.M.: Yo diría que somos alegría porque, sin duda, es lo que nos caracteriza. La alegría con la que me recibió todo Cartagena cuando llegué, la alegría con la que afrontamos diferentes situaciones, con la que somos capaces de sobresalir, de sobrepasar diferentes obstáculos que se nos presenten. Alegría, resiliencia, sobre todo humildad, son valores que también los debe tener una Señorita Colombia: la alegría, la humildad, la resiliencia.

María Antonia Mosquera Valle, nueva señorita Colombia en el Concurso Nacional de Belleza 2025 Virreina Atlántico; princesas, 1a Choco; 2a Córdoba y 3a Bolívar Foto: Luis Eduardo Herrán El Universal Cartagena | Foto: Luis Eduardo Herrán / El Universal Cartagena - Colprensa

SEMANA: ¿Cuál es su propósito como Señorita Colombia?

M.M.: Quiero que haya un poder transformador a través del arte y de la cultura, entender que cuando tenemos un país culturizado, un país donde hay talento, donde hay arte, es un país donde no se perpetúa la violencia y un país en donde podemos buscar más oportunidades educativas a través de ello, a través del talento.

Como cantautora, por ejemplo, he encontrado en la música un componente liberador, pero también un componente que me ha enseñado muchísima disciplina, que me ha enseñado a buscar más oportunidades y me ha llevado a tener muchas más oportunidades en la vida, y eso es lo que quiero inspirar: a que más niños puedan encontrar en ellos esos talentos y explotarlos. Tender puentes hacia más oportunidades, hacia becas y cosas en las que puedan soñar con un futuro muchísimo más esperanzador.

Para mí, la educación en los jóvenes es lo más importante y, de hecho, una de mis preocupaciones más grandes ahora a nivel país es la desigualdad educativa. Necesitamos más educación, pero, sobre todo, necesitamos educación de calidad. Por eso, enfatizo tanto en que mi proyecto social lo quiero encaminar hacia eso, hacia más búsqueda de becas, de oportunidades educativas y, si lo podemos hacer por medio del arte, genial, pero lo más importante que quiero recalcar es esto, es la importancia de la educación.

María Antonia Mosquera Valle, nueva señorita Colombia en el Concurso Nacional de Belleza 2025 Virreina Atlántico; princesas, 1a Choco; 2a Córdoba y 3a Bolívar Foto: Luis Eduardo Herrán El Universal Cartagena | Foto: Luis Eduardo Herrán / El Universal Cartagena - Colprensa

SEMANA: ¿De dónde nació su gusto por el modelaje y su sueño de ser la representante del país en este certamen?

M.M.: Ser modelo, desde que tengo 15 años. Lo que pasa es que lo dejé un poco a un lado cuando entré a la universidad. Retomo el tema del modelaje cuando empiezo a trabajar en redes sociales y no se necesita una agencia de por medio. Las marcas empiezan a buscarme en mis redes sociales; yo no solamente quería ser la cara de las marcas, sino, de verdad, mandar un mensaje, y ese fue siempre mi objetivo con las redes sociales.

Así fue como retomé todo este mundo del modelaje y, claro, cómo no darle un foco muy específico a través de un concurso nacional de belleza en el que puedo enfocarme en la labor social. Eso era lo que hacía falta en mi carrera, definitivamente. Ese foco, tan importante, es cómo vas a construir país a partir de esto que te está pasando; por eso decidí tomar la oportunidad de ser Señorita Valle.

María Antonia Mosquera, Señorita Colombia, habló en SEMANA. | Foto: Cortesía CNB/ Daniel España

SEMANA: ¿Por qué no participar en Miss Universo?

M.M.: La respuesta es clarísima y es que en el Concurso Nacional de Belleza su pilar más importante es la labor social, y eso para mí es imprescindible. Siempre me preguntan: “¿Y por qué no este y por qué no el otro?”; para mí la única posibilidad de mi vida era el Concurso Nacional de Belleza.

Mis principios y valores están completamente alineados con los del concurso nacional de belleza, y, sobre todo, lo que quiero es enfocarme en la labor social, en construir país, en ser vocera. Entonces, qué mejor que hacerlo desde esta plataforma puntual.

SEMANA: Usted ha hablado del bullying que sufrió en el pasado, ¿cómo la transformó esa etapa?

M.M.: Sin duda, ese momento de mi vida marca quién soy hoy. En ese momento, a pesar de que mi autoestima se vio muy afectada por el bullying, hoy en día soy una mujer mucho más fuerte gracias a eso, a que decidí igualmente seguir siendo yo misma, a que decidí blindarme un poquito más y saber que lo que los demás me dicen, lo que los demás piensan, no define lo que soy. Entonces, sin duda, me fortaleció muchísimo y, sobre todo, aprendí que al final del día, cuando uno obra bien, se te va a devolver y eso es lo que la gente ve; cuando obras bien, la gente lo ve.

Hoy en día muchas de esas personas con las que anteriormente no tenía relación y por las que sufrí un montón, mira que son personas que yo creo que admiran mucho esa parte mía. El no haber seguido el juego, sino haber mantenido la calma, haber sido una persona tranquila, una persona honesta, justa, que simplemente decidió seguir con su vida y sin hacerle daño a nadie.

Creo que eso es lo lindo, que no hay necesidad de tratar de opacar o de tratar de sentirse mal para no estar bien con lo mismo. Y finalmente habla de lo que tengo en mi corazón, que es solamente amor y cariño, y sentimientos bonitos por entregar.

María Antonia Mosquera, Señorita Colombia, habló en SEMANA. | Foto: Cortesía CNB/ Daniel España

SEMANA: ¿Su victoria está dedicada a alguien?

M.M.: Pero totalmente. Esto no es por mí; es, primero, por Dios, porque yo le decía a mi mamá: “Creo que si no fuera por su gracia y por la fortaleza que él me daba todos los días, no hubiera podido seguir con el ritmo que conlleva este certamen”.

Segundo, pues mi mamá, mi hermana y mis abuelos, que son otros papás para mí; ellas son mi norte, ellas son mi columna vertebral, porque cada vez que necesitaba de su ayuda o cada vez que yo me derrumbaba, eran ellas las que me sacaban otra vez adelante.

Sin duda, sin ayuda de Dios, sin ayuda de mi mamá, de mi hermana, no hubiera podido sostenerme hasta donde estoy. Y mis abuelos, siempre lo digo, porque es algo de lo que me siento muy orgullosa: uno de mis grandes sueños había sido, cuando me coronaron Señorita Colombia o Señorita Valle, que también lo logré, que mis abuelos me vieran y pudieran estar ahí, pudieran presenciarlo.

SEMANA: ¿Qué viene para su futuro?

M.M.: Viene mucho trabajo social; es en lo que más me quiero enfocar. Quiero trabajar muy de la mano con nuestros niños y jóvenes para ser esa persona que tiende puentes hacia más oportunidades educativas. Quiero que se sientan cercanos a mí, que puedan sentir que tienen una reina con la que pueden hablar, una reina que los va a escuchar, una reina que los va a atender.