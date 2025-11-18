Ella es María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia 2025; conquistó el certamen y será la representante del país

El pasado lunes festivo 17 de noviembre, se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, la nueva velada de elección y coronación en donde se elegiría la nueva Señorita Colombia para el periodo 2025 - 2026.

Este conocido evento, organizado por el CNB (Concurso Nacional de Belleza), se realizó en el Centro de convenciones del Hotel Las Américas, y dio mucho de qué hablar, sobre todo por la candidata que logró llevarse la corona, la banda y el cetro.

El certamen tuvo 26 candidatas participantes, quienes compitieron por la corona, al cumplir una agenda programada desde el pasado lunes 10 de noviembre, la cual incluyó desfiles, entrevistas privadas con el jurado, actividades culturales, compromisos sociales, entre otros.

Uno de los detalles que llamó la atención de este concurso fue que el panel de jurados estuvo conformado por las exreinas de belleza Andrea Noceti Gómez (Señorita Colombia, año 2000), Catherine Daza Manchola (Señorita Colombia, año 2003), Melissa Varón Ballesteros (Virreina nacional, año 2011) y Sofía Osio Luna (Señorita Colombia, años 2022 - 2024), quien en su momento deslumbró a los seguidores por su presencia y belleza.

¿Quién es María Antonia Mosquera, Señorita Colombia 2025?

Luego de cumplir con la agenda y superar los rigurosos filtros del panel de jurados, se anunció que María Antonia Mosquera, a quien llaman Tutu, la representante del Valle, se convertía en la nueva Señorita Colombia para el período 2025 - 2026.

De la nueva soberana del país, María Antonia Mosquera, se conoce que tiene una estatura de 1.81, 24 años y nació en la ciudad de Cali, pero vive en la capital. Además de estar inmersa en el mundo de los reinados de belleza, Tutu trabaja en una consultora de moda.

En el certamen, Miss Coronas afirmó: “Tiene un grado en Administración de Empresas en el CESA con énfasis en Sostenibilidad Empresarial”.

En cuanto a sus estudios, Mosquera también realizó un diplomado en Vogue College of Fashion en Madrid. Por el lado de sus hobbies y gustos más personales, María Antonia es apasionada por el canto y la composición musical.

En sus mismas palabras, la nueva Señorita Colombia 2025 afirmó que uno de sus proyectos personales es “motivar y conectar con muchas mujeres a través de mis redes sociales, para inspirarlas a que sigan trabajando por sus metas de vida”.

Top 5 del Concurso Nacional de Belleza 2025