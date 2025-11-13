Laura Gallego, quien representó al departamento de Antioquia en un certamen de belleza nacional, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de la difusión de un video que generó un amplio debate público. En el clip, la joven realiza un comentario que fue considerado ofensivo para Daniel Quintero y para el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que desató una ola de críticas y cuestionamientos sobre sus palabras.

El contenido del video provocó una fuerte reacción entre los internautas, quienes calificaron sus declaraciones como un mensaje cargado de intolerancia y agresividad.

No obstante, tras algunos pronunciamientos, Laura Gallego volvió a tirar un sablazo en redes sociales, al hacer referencia a lo que pasó realmente tras su decisión de renunciar al título de representante de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza.

La abogada aprovechó un espacio para indicar qué había detrás de este camino que tomó, pues aseguró que nunca fue la viralidad de su video, sino su clara posición frente a temas políticos. De hecho, reiteró que no iba a acarrear implicaciones económicas, precisamente por las sanciones del certamen.

“Recuerden que yo no renuncié al Reinado por la viralidad de mis videos (que, por cierto, siguen publicados en mi perfil). Renuncié porque después de haber sido nombrada, impusieron una nueva prohibición: no podíamos pronunciarnos sobre política ni participar en ninguna actividad relacionada con la contienda electoral”, expresó.

“Y créanme, yo no iba a quedarme callada durante más de un año solo por tener una corona, menos en el año más importante para la democracia en Colombia. Si seguía hablando de política, podían destituirme, y eso traería consecuencias económicas. Así que tomé la decisión más difícil, pero también la más coherente conmigo misma: renunciar antes que traicionarme”, escribió en la publicación.

Laura Gallego, que desató todo tipo de reacciones con su publicación, se refirió a los chismes y comentarios pasados sobre su vida, al asegurar que esto no iba a cambiar de ninguna manera.