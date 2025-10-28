Daniel Quintero sobre renuncia de señorita Antioquia, quien dijo que le daría un “cachazo” a Petro: “Hubiera preferido una reflexión”

Daniel Quintero abrió la jornada de esta tarde con un mensaje directo en X sobre la renuncia de Laura Gallego, la recién elegida señorita Antioquia.

“Renunció Laura Gallego. Hubiera preferido una reflexión sobre lo que pasó y que siguiera adelante. No lo hizo. ¿Qué pedir al candidato Santiago Botero que dijo que me dispararía a mí? ¿Qué tal una reflexión de su parte?”, escribió el exalcalde en su cuenta.

Gallego anunció su renuncia al título del Concurso Nacional de la Belleza luego de que un video difundido en redes mostrara una dinámica en la que ella aparece acompañada del empresario paisa Santiago Botero, a quien le pregunta: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, a lo que Botero le responde que al exalcalde de Medellín, mientras que Gallego le replica y le dice: “Y a Petro, al menos un cachazo”.

Tras la reacción pública y las críticas, Gallego publicó un comunicado en el que justificó su salida; dijo que no quería mantenerse en silencio y que renunciaba para no limitar su participación política en el año electoral.

La polémica no se quedó en las redes. El presidente Gustavo Petro también reaccionó desde su cuenta, calificando el episodio y las expresiones que lo acompañaron con frases que generaron debate en X.

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”, manifestó el mandatario colombiano.

Por su parte, el Concurso Nacional de Belleza publicó un pronunciamiento en el que recordó que los participantes no deben hacer política en nombre del certamen y rechazó las manifestaciones que politizan la figura institucional.

¿Qué dijo exactamente Gallego al renunciar?

En su comunicado —publicado en redes— la exreina sostuvo que habló “desde la verdad, sin libretos y sin coronas”, que ha sido una voz política activa y que no aceptaría “ser reducida al silencio” durante el próximo año electoral.