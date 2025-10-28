Suscribirse

Política

Las indignantes declaraciones de la recién elegida señorita Antioquia que la tienen en el ojo del huracán

La influencer Laura Gallego Solís es objeto de críticas por una serie de videos publicados, junto a precandidatos presidenciales, en los que los cuestiona sobre la idea de agredir a políticos de izquierda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 1:51 p. m.
La reina antioqueña está en el ojo del huracán por sus fuertes preguntas.
La reina antioqueña está en el ojo del huracán por sus fuertes preguntas. | Foto: Tomada de X

La recién elegida señorita Antioquia por el Concurso Nacional de Belleza está en el ojo del huracán por conocerse una serie de videos que hizo públicos, antes de ser coronada, en los que cuestionó a algunos candidatos presidenciales de derecha sobre la idea de “darle” bala a políticos de izquierda; específicamente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al presidente Gustavo Petro.

Contexto: Así reaccionó Daniel Quintero a los votos que recibió en la consulta del Pacto Histórico: “Un claro mensaje”

En uno de los videos, Laura Gallego aparece acompañada del empresario paisa Santiago Botero, a quien le pregunta: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, a lo que Botero le responde que al exalcalde de Medellín, mientras que Gallego le replica y le dice: “Y a Petro, al menos un cachazo”.

En otro de los vídeos publicados por la reina influencer, en el que aparece acompañada del candidato Abelardo de la Espriella, la pregunta fue similar: “Jefecito, ¿bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que de la Espriella le responde: “No, hombre. A esos estoy por no darles ni una bala, que les caiga la justicia”.

Contexto: Registraduría remitirá al CNE la solicitud de Daniel Quintero para certificar que pueda comenzar su proceso de recolección de firmas

Las publicaciones, que fueron ampliamente rechazadas por diferentes sectores políticos y sociales, también fueron cuestionadas por el exalcalde Daniel Quintero, quien señaló a la reina de representar la “cultura narco” de Antioquia.

Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”, escribió Quintero.

La joven, que representará al departamento de Antioquia en la versión 91 del Concurso Nacional de Belleza, ha sido tildada en redes sociales como ‘la reina paraquita’ debido a la gravedad de sus comentarios y publicaciones y, aunque la manifestación de descontento de varios ha sido notoria, Laura Gallego aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los videos ni sus polémicas declaraciones que aparecieron en medio del ambiente violento del país.

Contexto: Aspiración presidencial de Daniel Quintero, en vilo: Registraduría hace consultas y se avecina polémica

Por su lado, el Concurso Nacional de Belleza publicó un comunicado en el que señaló que el concurso “no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a señorita Colombia, en política y defiende la institucionalidad de Colombia. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”.

Y sigue: “El Concurso Nacional de Belleza conmina, respetuosamente, a las candidatas a abstenerse de participar en política mientras ostenten la representación de sus municipios, departamentos o regiones”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pacto Histórico toma primera decisión en disputa entre María José Pizarro y Carolina Corcho

2. Así fue el mitin de Mamdani en Nueva York, promete impuestos para los ricos y resistencia contra Trump. Hay expectativa en la ciudad

3. Netanyahu ordena bombardear de nuevo Gaza. Acusa a Hamás de violar el cese al fuego

4. Se conoce la mentira que le dijeron a Iván Mordisco tras el asesinato de alias Jenny: tenían miedo de represalias

5. Así rotará el pico y placa en Bogotá el miércoles, 29 de octubre de 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Concurso Nacional de BellezaAbelardo de la EspriellaSantiago Botero

Noticias Destacadas

Carolina Corcho y María José Pizarro.

Pacto Histórico toma primera decisión en disputa entre María José Pizarro y Carolina Corcho

Redacción Semana
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Daniel Quintero no pudo entrar a la Registraduría y buscará inscribir su candidatura por firmas con una acción de tutela

Redacción Semana
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.

El expresidente Andrés Pastrana lanzó un dardo a Gustavo Petro por su viaje a Catar y habló de la lista Clinton: “Sin vergüenza alguna”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.