Las indignantes declaraciones de la recién elegida señorita Antioquia que la tienen en el ojo del huracán

La recién elegida señorita Antioquia por el Concurso Nacional de Belleza está en el ojo del huracán por conocerse una serie de videos que hizo públicos, antes de ser coronada, en los que cuestionó a algunos candidatos presidenciales de derecha sobre la idea de “darle” bala a políticos de izquierda; específicamente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al presidente Gustavo Petro.

En uno de los videos, Laura Gallego aparece acompañada del empresario paisa Santiago Botero, a quien le pregunta: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, a lo que Botero le responde que al exalcalde de Medellín, mientras que Gallego le replica y le dice: “Y a Petro, al menos un cachazo”.

En otro de los vídeos publicados por la reina influencer, en el que aparece acompañada del candidato Abelardo de la Espriella, la pregunta fue similar: “Jefecito, ¿bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que de la Espriella le responde: “No, hombre. A esos estoy por no darles ni una bala, que les caiga la justicia”.

Las publicaciones, que fueron ampliamente rechazadas por diferentes sectores políticos y sociales, también fueron cuestionadas por el exalcalde Daniel Quintero, quien señaló a la reina de representar la “cultura narco” de Antioquia.

“Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”, escribió Quintero.

La joven, que representará al departamento de Antioquia en la versión 91 del Concurso Nacional de Belleza, ha sido tildada en redes sociales como ‘la reina paraquita’ debido a la gravedad de sus comentarios y publicaciones y, aunque la manifestación de descontento de varios ha sido notoria, Laura Gallego aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los videos ni sus polémicas declaraciones que aparecieron en medio del ambiente violento del país.

Por su lado, el Concurso Nacional de Belleza publicó un comunicado en el que señaló que el concurso “no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a señorita Colombia, en política y defiende la institucionalidad de Colombia. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”.

