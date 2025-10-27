Así reaccionó Daniel Quintero a los votos que recibió en la consulta del Pacto Histórico: “Un claro mensaje”

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, opinó este domingo sobre los resultados que alcanzó el Pacto Histórico en su consulta. El movimiento de izquierda definió que su aspirante a la Casa de Nariño será Iván Cepeda y estableció los nombres que presentará para la contienda al Congreso, tanto a la Cámara de Representantes como al Senado.

Quintero, a través de una publicación en su cuenta de X, empezó felicitando a las dos personas que compitieron por el aval del Pacto, al senador Iván Cepeda y a la exministra de Salud, Carolina Corcho. Como se recordará, él se bajó de esa disputa porque, supuestamente, las autoridades electorales no le habrían dado garantías para la participación y prefirió una candidatura solitaria.

“Quiero felicitar a Iván Cepeda y a Carolina Corcho”, dijo el exmandatario. De paso, mostró satisfacción por sus fichas que lograron posicionarse dentro de las listas al Congreso que presentará el Pacto: “A mi hermano, Alex Flórez, a Laura Ahumada, Alejandro Ocampo y a Pedro Flórez, que lograron, junto a varios amigos, posiciones destacadas en Senado y Cámara”.

Quintero también les habló a las personas que marcaron la X sobre su nombre en la consulta, pese a que estaba fuera de competición. De acuerdo con el más reciente de la Registraduría, con 19.833 mesas procesadas, el exalcalde de Medellín sumó 145.558 votos, es decir, el 6.15 por ciento, por debajo de Corcho (28.70 por ciento) e Iván Cepeda (65.13 por ciento).

Daniel Quintero, precandidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Gracias a las 150 mil personas que votaron por mí a pesar de mi retiro. Entiendo este voto como un claro mensaje para seguir adelante. Mi propósito es resetear la política desde sus entrañas, cerrar el Congreso corrupto y llamar a una constituyente, acabar con las cámaras de comercio, las notarías, las fotomultas y romper las roscas que impiden el desarrollo del país”, dijo.