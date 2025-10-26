Suscribirse

Política

Así quedó la lista al Senado del Pacto Histórico, tras la consulta interna: los creadores de contenido se impusieron

La lista quedó encabezada por un reconocido creador de contenido petrista en redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

Periodista Semana

27 de octubre de 2025, 1:10 a. m.
Con la presencia de algunos senadores, representantes, concejales y ministros, se consolidó la unificación del Pacto Histórico como una sola fuerza política de izquierda.
Con la presencia de algunos senadores, representantes, concejales y ministros, se consolidó la unificación del Pacto Histórico como una sola fuerza política de izquierda. | Foto: Cristian Bayona

En medio de la consulta interna que realizó el Pacto Histórico este domingo, 26 de octubre, se registró la votación para las listas al Congreso de la República, tanto de Senado como de Cámara de Representantes.

En el caso del Senado, la lista quedó encabezada por Walter Rodríguez, el creador de contenido conocido como Wally, con 111.460 votos, siendo la principal sorpresa de la jornada y demostrando que la política cambió y los seguidores en redes sociales se pueden traducir en votantes.

Hay que aclarar que según los acuerdos que se habían establecido en el Pacto Histórico, María José Pizarro encabezará esa lista, aunque en medio del reconocimiento del triunfo Carolina Corcho también reclamó ese lugar. En ese sentido, se deberán definir esos primeros puestos y Wally estaría en los primeros tres, ya que la lista debe ser paritaria, es decir, intercalarse entre hombre y mujer.

Varios integrantes del programa Wally opina hoy tienen contratos con el Estado. Walter Rodríguez también suena para trabajar en RTVC.
Wally obtuvo la mayor votación. | Foto: Tomada de Redes

De segundo en el resultado quedó el representante Wilson Arias, quien daría el salto al Senado, logrando 109.601 votos, según el avance 20 de la Registraduría, con 1.744.201 votantes.

En la lista sigue el senador Pedro Flórez, Patricia Caicedo, Ferney Silva, Carlos Benavides, Laura Ahumada, Aida Avella, Álex Flórez, Jorge Ocampo, Esmeralda Hernández, Sandra Chindoy, Agmeth Escaf, David Racero, Kevin Gómez, María Eugenia Londoño, Martín Caicedo, Luis Guillermo Pérez e Isabel Cristina Zuleta.

De todas maneras, los candidatos al Congreso del Pacto Histórico deberán salir a hacer campaña, pues los votos reales deberán conseguirse en marzo del próximo año.

Contexto: Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico

En el caso de las presidenciales, Iván Cepeda se impuso sobre Carolina Corcho, lo que quiere decir que el senador se medirá en la consulta del Frente Amplio en marzo del próximo año, con precandidatos como Roy Barreras, Daniel Quintero, Clara López, entre otros.

“El Pacto Histórico sin duda es la fuerza mas grande, influyente y poderosa que hay en el país”, afirmó el senador tras lograr la victoria. Además, le agradeció a su equipo de trabajado y a las personas que depositaron su voto por él, especialmente en las regiones.

Algunos analistas interpretan que con la votación que lograron en la consulta, el petrismo tendría un importante caudal electoral para tener un importante número de curules y hasta repetir los 20 escaños que obtuvieron en 2022.

En la Cámara de Representantes también sorprendió que en el caso de Bogotá la creadora de contenido conocida como Lalis quedó segunda en esa lista, detrás de María Fernanda Carrascal.

Bogotá. Octubre 26 de 2025. Ivan Cepeda celebra junto a sus simpatizantes, tras haber sido seleccionado como el candidato oficial del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 2026.
Iván Cepeda le ganó el pulso a Carolina Corcho. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El presidente Gustavo Petro celebró los resultados. “Le agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático y al procurador que estuvo vigilante”, afirmó Petro.

El mandatario destacó que no se hayan presenciado hechos violentos. Sin embargo, cuestionó el papel de la Registraduría, pues dijo que “no estaría preparada”.

“La fuerza pública garantizó las elecciones en toda Colombia. Felicitaciones a los candidatos y candidatas que organizó el pueblo mismo y no mi dedo, cedí mi poder al pueblo, y el pueblo es sabio si se deja guiar por la espada emancipadora, señaló el mandatario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tabla de posiciones de Liga BetPlay se movió: así quedó tras el Nacional vs. Medellín de la fecha 17

2. Carolina Corcho aceptó triunfo de Iván Cepeda y recordó que el segundo en la consulta del Pacto debe encabezar la lista al Senado

3. Así quedó la lista al Senado del Pacto Histórico, tras la consulta interna: los creadores de contenido se impusieron

4. Se confirmó quién es el primer participante de ‘La casa de los famosos 2026′; hubo reacciones por el resultado

5. Contundente victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina: se impuso con más del 40 % de los votos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.