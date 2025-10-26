Así quedó la lista al Senado del Pacto Histórico, tras la consulta interna: los creadores de contenido se impusieron

En medio de la consulta interna que realizó el Pacto Histórico este domingo, 26 de octubre, se registró la votación para las listas al Congreso de la República, tanto de Senado como de Cámara de Representantes.

En el caso del Senado, la lista quedó encabezada por Walter Rodríguez, el creador de contenido conocido como Wally, con 111.460 votos, siendo la principal sorpresa de la jornada y demostrando que la política cambió y los seguidores en redes sociales se pueden traducir en votantes.

Hay que aclarar que según los acuerdos que se habían establecido en el Pacto Histórico, María José Pizarro encabezará esa lista, aunque en medio del reconocimiento del triunfo Carolina Corcho también reclamó ese lugar. En ese sentido, se deberán definir esos primeros puestos y Wally estaría en los primeros tres, ya que la lista debe ser paritaria, es decir, intercalarse entre hombre y mujer.

Wally obtuvo la mayor votación. | Foto: Tomada de Redes

De segundo en el resultado quedó el representante Wilson Arias, quien daría el salto al Senado, logrando 109.601 votos, según el avance 20 de la Registraduría, con 1.744.201 votantes.

En la lista sigue el senador Pedro Flórez, Patricia Caicedo, Ferney Silva, Carlos Benavides, Laura Ahumada, Aida Avella, Álex Flórez, Jorge Ocampo, Esmeralda Hernández, Sandra Chindoy, Agmeth Escaf, David Racero, Kevin Gómez, María Eugenia Londoño, Martín Caicedo, Luis Guillermo Pérez e Isabel Cristina Zuleta.

De todas maneras, los candidatos al Congreso del Pacto Histórico deberán salir a hacer campaña, pues los votos reales deberán conseguirse en marzo del próximo año.

En el caso de las presidenciales, Iván Cepeda se impuso sobre Carolina Corcho, lo que quiere decir que el senador se medirá en la consulta del Frente Amplio en marzo del próximo año, con precandidatos como Roy Barreras, Daniel Quintero, Clara López, entre otros.

“El Pacto Histórico sin duda es la fuerza mas grande, influyente y poderosa que hay en el país”, afirmó el senador tras lograr la victoria. Además, le agradeció a su equipo de trabajado y a las personas que depositaron su voto por él, especialmente en las regiones.

Algunos analistas interpretan que con la votación que lograron en la consulta, el petrismo tendría un importante caudal electoral para tener un importante número de curules y hasta repetir los 20 escaños que obtuvieron en 2022.

En la Cámara de Representantes también sorprendió que en el caso de Bogotá la creadora de contenido conocida como Lalis quedó segunda en esa lista, detrás de María Fernanda Carrascal.

Iván Cepeda le ganó el pulso a Carolina Corcho. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El presidente Gustavo Petro celebró los resultados. “Le agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático y al procurador que estuvo vigilante”, afirmó Petro.

El mandatario destacó que no se hayan presenciado hechos violentos. Sin embargo, cuestionó el papel de la Registraduría, pues dijo que “no estaría preparada”.