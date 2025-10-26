El Pacto Histórico definió sus candidatos a la Cámara por Bogotá mediante una consulta en la que organizó, a voto limpio, la lista de aspirantes al Congreso para las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026.

La promesa de esa coalición es que los nombres de los aspirantes se dispondrán en listas paritarias y cremallera, lo que significa que contarán con igual cantidad de hombres y mujeres en el catálogo, cuyos nombres se presentarán en renglones intercalados.

Los tres primeros lugares de la consulta del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá fueron ocupados por tres mujeres: la representante María Fernanda Carrascal, la creadora de contenido Laura Daniel Beltrán (conocida como Lalis) y la representante María del Mar Pizarro. No obstante, ese resultado no será el mismo que se lleve al tarjetón que los colombianos tendrán en sus manos en los próximos comicios.

A ellas les siguieron el creador de contenido Daniel Mauricio Monroy, la activista Claudia Teresa Romero, el representante Heráclito Landinez, el exasesor del Ministerio de Salud Jairo León Vargas y el representante Gabriel Becerra, entre otras figuras de la izquierda.

Con esos resultados, la cabeza de lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá será María Fernanda Carrascal, seguida por el abogado Daniel Monroy, la creadora de contenido Lalis, el representante Heráclito Landinez y la representante María del Mar Pizarro.

En la actualidad el Pacto Histórico cuenta con siete escaños en la Cámara que son ocupados por legisladores que fueron elegidos por Bogotá en los comicios de 2022, en los que ya están sentados Carrascal, Becerra, Pizarro y Landinez. En los otros tres están Alirio Uribe, David Racero y Támara Argote, quienes aspiran al Senado.