Wally es la sorpresa electoral de la consulta del petrismo al Senado. Lidera las votaciones este 26 de octubre

Los influencers pisaron duro en la consulta de este 26 de octubre. La sorpresa electoral la pone Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, más conocido como Wally, quien en el décimo boletín de la registraduría se consolida en el primer lugar con 19.827 votos y el 6,91% del total.

Se trata de un golpe electoral, pues en la lista había políticos de vieja data a los que el abogado les gana por amplio margen.

Walter Alfonso es conocido por su programa en Youtube Wally Opina. En esa plataforma y en X tiene más de medio millón de seguidores, mientras en Instagram cuenta con 130.000.

Wally es uno de los más fervorosos defensores del petrismo y es conocido por sus arremetidas contra los líderes de la derecha en el país.

“Yo llevo años haciendo control político desde mi canal, enfrentando a la rancia política tradicional”, dijo en el video en el que anunció su campaña.

“Que los likes se conviertan en votos y que las risas que nos hemos echado juntos se conviertan en una voz que se respete en el Senado. No basta con criticar, llegó la hora de actuar”, afirmó el creador de contenido.

🗳️🇨🇴¡(16) es el número que nos correspondió en la consulta al Senado del Pacto Histórico!



Aquí les dejo el link para que se sumen a este proyecto que estamos construyendo entre todos. #SomosNichito



👉https://t.co/jStPdc3X1A pic.twitter.com/iIs8XzUCoe — Wally. (@MeDicenWally) September 30, 2025

El influencer era el número 16 en el tarjetón y durante la campaña siempre mostró su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda. En un video, el abogado compartió algunos de los momentos más trascendentales de la vida del senador de izquierda, comenzando por el asesinato de su padre y finalizando con el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

“Hemos decidido apoyar la candidatura del senador Iván Cepeda porque conocemos de su trabajo”, dijo. Cepeda, por su lado, aseguró también su apoyo a Wally. “Merece estar en el Senado. Wally y Cepeda vamos juntos para adelante”, aseguró.

¡Gracias compañero Iván Cepeda por el respaldo a esta candidatura al Senado con el #16 en la Consulta del Pacto Histórico de este 26 de octubre! Wally e @IvanCepedaCast vamos juntos pa’ adelante✊🏼🇨🇴 pic.twitter.com/nqbgDk77tD — Wally. (@MeDicenWally) October 25, 2025

La trayectoria de Wally no ha estado exenta de críticas. El papel que tienen los influencer en el petrismo ha sido cuestionado, así como los contratos que desde el gobierno han tenido en estos casi cuatro años en el poder. En el caso de Wally, por ejemplo, fue polémica su vinculación a las plataformas de Rtvc para desarrollar contenidos jurídicos.

El triunfo de Cepeda

Cepeda se impuso en la consulta de este domingo y superó por amplia ventaja a Carolina Corcho. El candidato asegura que ahora buscará participar en la consulta interpartidista de marzo, aunque el tema genera polémica jurídica, pues hay quienes consideran que esta consulta del 26 de octubre tiene un carácter interpartidista y, por eso, el ganador tendría que ir directamente a la primera vuelta.

Cepeda le dijo, en una entrevista a María Isabel Rueda en El Tiempo, que para él es claro que podrán participar en marzo. “Hacer el proceso de unificación del Pacto Histórico ha estado lleno de obstáculos externos. Ahora quedamos tranquilos, siempre y cuando sea absolutamente claro que, en el mes de marzo, quien gane nuestra consulta irá en condición, también de precandidato, a otra consulta: la del Frente Amplio”, aseguró.