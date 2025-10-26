Suscribirse

POLÍTICA

Wally es la sorpresa electoral de la consulta del petrismo al Senado. Lidera las votaciones este 26 de octubre

En el décimo boletín, el influencer se consolida en el primer lugar con 19.827 y el 6,91% de los votos. “Que los likes se conviertan en votos”, había dicho.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 10:47 p. m.
Varios integrantes del programa Wally opina hoy tienen contratos con el Estado. Walter Rodríguez también suena para trabajar en RTVC.
Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, Wally | Foto: Tomada de Redes

Los influencers pisaron duro en la consulta de este 26 de octubre. La sorpresa electoral la pone Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, más conocido como Wally, quien en el décimo boletín de la registraduría se consolida en el primer lugar con 19.827 votos y el 6,91% del total.

Se trata de un golpe electoral, pues en la lista había políticos de vieja data a los que el abogado les gana por amplio margen.

Walter Alfonso es conocido por su programa en Youtube Wally Opina. En esa plataforma y en X tiene más de medio millón de seguidores, mientras en Instagram cuenta con 130.000.

YouTube video player

Wally es uno de los más fervorosos defensores del petrismo y es conocido por sus arremetidas contra los líderes de la derecha en el país.

“Yo llevo años haciendo control político desde mi canal, enfrentando a la rancia política tradicional”, dijo en el video en el que anunció su campaña.

Contexto: Influenciadores petristas buscarán llegar al Congreso en el 2026

“Que los likes se conviertan en votos y que las risas que nos hemos echado juntos se conviertan en una voz que se respete en el Senado. No basta con criticar, llegó la hora de actuar”, afirmó el creador de contenido.

El influencer era el número 16 en el tarjetón y durante la campaña siempre mostró su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda. En un video, el abogado compartió algunos de los momentos más trascendentales de la vida del senador de izquierda, comenzando por el asesinato de su padre y finalizando con el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

Contexto: Iván Cepeda es el ganador de la consulta presidencial del petrismo: así se impuso sobre Carolina Corcho

“Hemos decidido apoyar la candidatura del senador Iván Cepeda porque conocemos de su trabajo”, dijo. Cepeda, por su lado, aseguró también su apoyo a Wally. “Merece estar en el Senado. Wally y Cepeda vamos juntos para adelante”, aseguró.

La trayectoria de Wally no ha estado exenta de críticas. El papel que tienen los influencer en el petrismo ha sido cuestionado, así como los contratos que desde el gobierno han tenido en estos casi cuatro años en el poder. En el caso de Wally, por ejemplo, fue polémica su vinculación a las plataformas de Rtvc para desarrollar contenidos jurídicos.

El triunfo de Cepeda

Cepeda se impuso en la consulta de este domingo y superó por amplia ventaja a Carolina Corcho. El candidato asegura que ahora buscará participar en la consulta interpartidista de marzo, aunque el tema genera polémica jurídica, pues hay quienes consideran que esta consulta del 26 de octubre tiene un carácter interpartidista y, por eso, el ganador tendría que ir directamente a la primera vuelta.

Cepeda le dijo, en una entrevista a María Isabel Rueda en El Tiempo, que para él es claro que podrán participar en marzo. “Hacer el proceso de unificación del Pacto Histórico ha estado lleno de obstáculos externos. Ahora quedamos tranquilos, siempre y cuando sea absolutamente claro que, en el mes de marzo, quien gane nuestra consulta irá en condición, también de precandidato, a otra consulta: la del Frente Amplio”, aseguró.

“Si no hay certeza de que quien gane esta consulta podrá participar en la de marzo, tendremos un nuevo problema”, agregó.

Noticias relacionadas

políticaEleccionesPacto histórico

Noticias Destacadas

