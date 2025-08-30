Suscribirse

Influenciadores petristas buscarán llegar al Congreso en el 2026

Algunos influencers petristas como Wally y Lalis, se lanzarían a Senado y Cámara, respectivamente.

30 de agosto de 2025
Lalis ha logrado ser contratista de tres entidades distintas.
Lalis, influencer petrista. | Foto: suministradas a semana api

En las elecciones de 2026 se repetirá con fuerza un fenómeno de los tiempos de hoy: el intento de los influenciadores de las redes por llegar al Congreso. Aunque las inscripciones vencen en diciembre, ya se sabe que, por ejemplo, Wally, quien defiende la causa del petrismo, integraría las listas del Pacto Histórico al Senado. Asimismo, Lalis, creadora de contenido digital, quien ha sido contratista del Gobierno Petro en diferentes entidades, buscará llegar a la Cámara por Bogotá.

Contexto: Influenciadora Lalis firmó nuevo contrato millonario con el Gobierno Petro: esta vez, con el DPS a cargo de la polémica Laura Sarabia

Por lo general, estas candidaturas pretenden jalonar un voto de opinión en los núcleos más duros de la izquierda. En política nada está escrito y hay ejemplos de éxito en ese frente. Por ejemplo, uno de los senadores más votados en las elecciones legislativas en 2022 fue Jota Pe Hernández, quien tenía un noticiero virtual en un canal de YouTube.

