Influenciadora Lalis firmó nuevo contrato millonario con el Gobierno Petro: esta vez, con el DPS a cargo de la polémica Laura Sarabia

Lo curioso del asunto era que el mismo estaba por 51.596.000 pesos a 11 meses, en algo que, según el abogado, debe durar tres o cuatro meses. Sin embargo, Laura no se quedó callada e hizo un video respondiéndoles a todos sus críticos: “Más allá de ello, porque estoy acostumbrada, siento que tengo un deber ético y moral con quienes han seguido mi contenido durante muchos años”.

Dicho esto, la joven aseguró que sabe que no está “haciendo nada ilegal” y quiso mostrarlo, por lo cual manifestó que quien compartió su contrato es “un servidor público de la derecha que trabaja con un concejal en Bogotá” y que está buscando hacer campaña.

En esa ocasión, desmintió que su trabajo solo se resuma en “hacer reuniones”, y manifestó que para que el pago le fuese aprobado, ella debía evidenciar soportes de lo que había hecho, especialmente de las presentaciones; y recalca que ella no es la que debe hacer el contenido, sino que genera un tipo de manual para que el equipo de comunicaciones del Gobierno lo ejecute. Además, agregó que el hecho de no subir contenido a sus canales recientemente se debe a que “no me da el tiempo”, por estar trabajando.