Política

Lalis, la polémica influencer petrista, va de segunda en la lista del Pacto Histórico tras la consulta

Obtuvo más de 13.000 votos en los comicios de este domingo.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 11:29 p. m.
Lalis ha logrado ser contratista de tres entidades distintas.
Lalis, la influencer petrista, quedó de segunda en la lista de la consulta interpartidista de Cámara. | Foto: suministradas a semana api

Fueron varias las sorpresas que se dieron durante este domingo, 26 de octubre, cuando se llevó a cabo la consulta interpartidista del Pacto Histórico, que elegía al candidato presidencial de la colectividad, además de los candidatos que se presentarían a la Cámara y el Senado.

Entre las sorpresas se dio la votación en la Cámara, pues en segundo lugar figura actualmente la candidata Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida en las redes sociales como Lalis, quien ha sido una influenciadora y figura del petrismo y que también ha sido beneficiaria de contratos dentro del actual Gobierno.

Beltrán logró cerca de 13.629 votos de acuerdo al boletín número 12 que presentó la registraduría, por lo que estuvo en el segundo lugar de la lista, solo por debajo de María Fernanda Carrascal Rojas, con 30.597 votos.

Noticia en desarrollo...

