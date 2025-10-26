Suscribirse

Presidente Petro reaccionó luego de que Iván Cepeda fuera elegido el candidato de la izquierda

El jefe de Estado se pronunció en su cuenta en la red social X.

Redacción Nación
26 de octubre de 2025, 11:01 p. m.
El senador Iván Cepeda fue elegido este domingo, 26 de octubre, como el candidato presidencial único de la izquierda, de cara a las elecciones de 2026.

Tras el triunfo de Cepeda en la consulta interna del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante”, dijo puntualmente el presidente Petro.

En otro mensaje en X, el presidente Petro manifestó: “El derecho de elegir del pueblo es constitucional, dejen votar al pueblo, se acabaron los esclavos y serviles, somos una sociedad de seres libres y emancipados”.

El senador Cepeda se impuso en las urnas sobre Carolina Corcho, exministra de Salud.

Quien también se pronunció sobre el triunfo de Cepeda en la consulta interna del Pacto Histórico, fue el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar quien, a su vez, pidió que Corcho sea tenida en cuenta para alguna fórmula vicepresidencial.

Contexto: Iván Cepeda es el ganador de la consulta presidencial del petrismo: así se impuso sobre Carolina Corcho

Iván Cepeda ganador. Será el candidato del Pacto Histórico en el frente amplio. A Carolina Corcho toda mi admiración por tan estupenda y limpia campaña. Ojalá sea tenida en cuenta en alguna fórmula vicepresidencial. En senado encabeza @MeDicenWally Hoy triunfó la democracia interna por la que tanto luchamos”, dijo puntualmente Bolívar en un mensaje en la red social X.

El CNE se pronunció, finalizada la consulta para escoger al candidato de la izquierda

A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recalcó que esa entidad cumplió su labor de inspección, vigilancia y control durante la consulta interna del Pacto Histórico llevada a cabo este domingo, 26 de octubre.

“Dentro del marco de las consultas efectuadas hoy, 26 de octubre, el Consejo Nacional Electoral ejecutó de manera permanente su función de inspección, vigilancia y control en este evento democrático, cumpliendo con el objetivo de materializar la transparencia, la legalidad y la confianza en el Sistema Electoral Colombiano”, se indicó desde el CNE.

Y agregaron: “Fueron acreditados 16.704 testigos electorales para las 19.833 mesas de votación instaladas en el territorio nacional. Así mismo, el presidente del CNE visitó el puesto de votación ubicado en Corferias en Bogotá D.C., el más grande instalado en el pais para las Consultas de hoy 26 de octubre, supervisando el normal funcionamiento de la jornada democrática”.

