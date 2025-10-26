El senador Iván Cepeda se refirió a su victoria en la consulta del Pacto Histórico que le ganó a Carolina Corcho, a quien reconoció. “El Pacto Histórico sin duda es la fuerza mas grande, influyente y poderosa que hay en el país”, afirmó.

Cepeda dijo que el resultado reflejaría que desde su opinión son la fuerza política más grande del país. “Es la fuerza democrática que se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas”. Y hasta habló de ser el segundo gobierno “progresista y de cambio” en Colombia.

El senador habló de su propuesta programática y de tres “revoluciones” para el eventual gobierno que busca liderar si llega a la Presidencia.

“No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas, insultas y contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro que merece todo el respeto en Colombia y el mundo”, afirmó Cepeda.

A las demás fuerzas políticas dijo que las invita a hacer parte del Frente Amplio para lograr ganar en primera vuelta con el candidato que sea elegido en esa consulta en marzo del 2026.

“No es una alianza electoral, es una fuerza política que queremos que se construya sobre compromisos programáticos y no burocráticos”, dijo el candidato presidencial del petrismo.

Cepeda respaldó a Petro y dijo que es su “guía”. Además, pidió que sea respetado como mandatario ante otros gobiernos, en medio de la pelea que ha tenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.