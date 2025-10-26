Suscribirse

Política

Iván Cepeda se pronuncia tras haber ganado la consulta del Pacto Histórico: “Es la fuerza más grande”

El congresista se impuso sobre Carolina Corcho logrando más de un millón de votos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

Periodista Semana

27 de octubre de 2025, 12:04 a. m.
Ivan Cepeda en campaña a presidencia. Fotos Cortesia: Nelson Cárdenas.
Iván Cepeda ganó la consulta del Pacto Histórico. | Foto: Cortesia: Nelson Cárdenas.

El senador Iván Cepeda se refirió a su victoria en la consulta del Pacto Histórico que le ganó a Carolina Corcho, a quien reconoció. “El Pacto Histórico sin duda es la fuerza mas grande, influyente y poderosa que hay en el país”, afirmó.

Iván Cepeda habla tras ser elegido como candidato del Pacto Histórico

Cepeda dijo que el resultado reflejaría que desde su opinión son la fuerza política más grande del país. “Es la fuerza democrática que se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas”. Y hasta habló de ser el segundo gobierno “progresista y de cambio” en Colombia.

El senador habló de su propuesta programática y de tres “revoluciones” para el eventual gobierno que busca liderar si llega a la Presidencia.

“No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas, insultas y contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro que merece todo el respeto en Colombia y el mundo”, afirmó Cepeda.

A las demás fuerzas políticas dijo que las invita a hacer parte del Frente Amplio para lograr ganar en primera vuelta con el candidato que sea elegido en esa consulta en marzo del 2026.

“No es una alianza electoral, es una fuerza política que queremos que se construya sobre compromisos programáticos y no burocráticos”, dijo el candidato presidencial del petrismo.

Cepeda respaldó a Petro y dijo que es su “guía”. Además, pidió que sea respetado como mandatario ante otros gobiernos, en medio de la pelea que ha tenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La precandidata presidencial Vicky Dávila dice que Colombia castigó al presidente Gustavo Petro en las urnas: “Fracasó en su consulta”

2. Iván Cepeda se pronuncia tras haber ganado la consulta del Pacto Histórico: “Es la fuerza más grande”

3. Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico

4. Argentina cierra votaciones legislativas clave para el gobierno de Javier Milei. La participación fue la más baja desde 1983

5. Votaciones hoy: ¿Hay medio día libre por votar en consultas de este domingo 26 de octubre?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván CepedaPacto históricoElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.