Esta es la estrategia del Pacto Histórico para reconfigurar sus listas a la Cámara que fueron tumbadas por el CNE

Una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra las listas del Pacto Histórico tiene al rojo vivo a esa colectividad. El tribunal electoral determinó que dentro de ese proceso quedaron inscritos candidatos de la Colombia Humana, la colectividad del presidente Gustavo Petro, que logró superar el umbral del 15 por ciento de las votaciones y por eso no podía volver a hacer coaliciones en 2026 para sus listas, como sucedió en este caso.

Tras la negativa del CNE, el petrismo se reunió en un cónclave que se ha alargado varios días, en el que estudian minuciosamente el paso a seguir para poder presentar las listas, manteniendo a sus candidatos ya establecidos, pero evitando que nuevamente puedan ser multados. Hasta el próximo domingo 8 de febrero tienen plazo para definirlas a fin de medirse en las elecciones al Congreso, que se darán un mes después de esa fecha.

Una demanda en el CNE llevó al tribunal electoral a tomar la decisión contra la colectividad. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El tribunal electoral también estudió una demanda presentada por Claudia Calao, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, que generó otro debate. Según argumenta la asesora, se estarían vulnerando los derechos de las mujeres de los primeros lugares de esa lista, que obtuvieron mayor votación que los hombres, pero que quedaron detrás de ellos al establecer internamente en el petrismo que debían ser tipo cremallera. El CNE estudió la demanda y le dio la razón a Calao, por lo que eso también se deberá tener en cuenta en las nuevas listas que se presenten antes de la fecha establecida.

En el caso de Bogotá, había quedado de la siguiente manera en los cinco primeros lugares: María Fernanda Carrascal (65.547 votos), Daniel Mauricio Monroy (20.280 votos), Laura Daniela Beltrán –más conocida como Lalis– (26.718 votos), Heráclito Landínez (11.788 votos) y María del Mar Pizarro (26.022 votos).

El tema es que con esa configuración, de forma paritaria, las tres mujeres obtuvieron una mayor votación que los hombres, pero, por ejemplo, en el caso de Pizarro, podría quedar por fuera de esa corporación, según los cálculos internos que tienen de la colectividad sobre las curules que pueden obtener.

La demanda de Calao causó una fuerte puja interna en el petrismo, y varios le cayeron encima a Pizarro. Interpretaron que, supuestamente, estaría detrás de esta movida para subir unos lugares y tener más posibilidades de llegar. Sin embargo, María Fernanda Carrascal, otra de las implicadas, salió en su defensa y negó que fuera así. Pizarro la respaldó.

María del Mar Pizarro - Representante a la Cámara Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Es completamente falso que la lista a la Cámara por Bogotá haya sido revocada por una integrante de la misma lista. La solicitud de la que están hablando no buscaba tumbar la lista ni afectar a nadie. Fue una acción para cuidar el orden que se votó en la consulta popular, respetando ese resultado y ajustando la aplicación de la cremallera, precisamente, para que más adelante la lista no tuviera problemas de constitucionalidad. Es decir, se trató de proteger jurídicamente el orden decidido”, aseguró la congresista.

Según explicó Carrascal, se trataría de procesos distintos al del umbral. De todas maneras, el CNE estableció que las listas debían ser reconfiguradas porque había candidatos avalados por la Colombia Humana en sus filas.

En ese sentido, el CNE determinó que el Pacto Histórico debía presentar unas listas y la Colombia Humana tenía que radicar otras por aparte. Sin embargo, desde el petrismo consideran que esto los afecta en el fondo, pues de esta manera sería más difícil alcanzar el umbral en cada una de las listas y obtener menos curules.

¿Cuáles son los caminos que deberían tomar? En el Pacto Histórico hubo un fuerte debate jurídico sobre lo que se debe hacer. Una de las opciones que plantean es presentar recursos de reposición ante el CNE para reclamar por esa decisión y que se mantenga la lista unida. Argumentan que el Consejo de Estado ha emitido un concepto en el que ajusta el umbral establecido y de esa manera no estarían incumpliendo la normativa. El tema es que el tiempo corre y, mientras se resuelve esa decisión, podrían quedar sin listas.

Gabriel Becerra - Representante a la Cámara Foto: guillermo torres-semana

Otra de las alternativas ante la premura del tiempo es volver a armarlas bajo un solo logo, pero eso tampoco es claro que se ajuste jurídicamente a lo establecido por el tribunal electoral, pues los candidatos ya habían sido avalados por las colectividades y eso podría volver a poner en riesgo las listas.

“Nos estamos dejando partir en dos por el CNE. Tenemos que ser inteligentes. El jefe natural aconseja que la solución urgente a la anulación de las listas en Bogotá y Valle del Cauca no es caer en su trampa y correr a armar dos listas para que alguna no alcance el umbral. La solución lógica y sensata es disolver mañana mismo el partido Colombia Humana y que los candidatos sean avalados por el Pacto Histórico”, aseguró Gustavo Bolívar.

Mafe Carrascal - Representante a la Cámara Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El exsenador dijo en SEMANA que cada caso en los departamentos es particular y se deberá definir qué hacer con cada uno de ellos. En Bogotá, una de las plazas más disputadas, tiene más fuerza la Colombia Humana, mientras que en el caso del Valle, otra de las grandes afectadas, hay más representación del Pacto Histórico.

Para Bolívar, no tiene sentido que haya dos listas separadas porque peligraría que puedan mantener las siete curules que ya lograron para la Cámara por Bogotá en 2022. Saben que, para tener gobernabilidad, si llega un candidato del petrismo a la presidencia, necesitan tener mayorías en el Congreso.

El debate ha llevado a que otras colectividades se pronuncien sobre el asunto. Desde Cambio Radical reclamaron porque esas movidas estarían incumpliendo los parámetros establecidos en la consulta que se realizó el pasado 26 de octubre, en la que se definió, precisamente, el orden de las listas al Congreso.

Heráclito Landínez - Representante a la Cámara Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

“Armaron una lista cremallera desconociendo el orden definido por la consulta. En la misma decisión hacen lo impensable: revocan la lista y, al mismo tiempo, abren la puerta para que cada partido inscriba candidatos por separado, pisoteando los resultados de las consultas de octubre”, cuestionaron desde la colectividad.

Según dijeron, se trataría de un “fraude al elector” porque estaría desconociendo los resultados del 26 de octubre, para los cuales se utilizaron recursos públicos y recibirán dinero por la reposición de votos.

“Es cambiar las reglas después de jugado el partido. Ya hubo sorteo, ya hubo pedagogía electoral, el tarjetón ya está definido. Esto rompe el calendario electoral, afecta el debido proceso y pone en riesgo el erario”, criticaron.

Laura Beltrán - Candidata a la Cámara Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Más allá de la decisión que tomen en el petrismo para presentar las listas, la estrategia pasará por invitar a votar a sus simpatizantes masivamente en todos los departamentos del país para demostrar, a través del sufragio, el respaldo que tienen en varias regiones. Por ejemplo, una de las listas afectadas fue la del Cauca, donde consideran que tienen un gran caudal electoral.

En el Pacto Histórico hay máxima tensión por las decisiones que ha tomado el CNE en su contra, pues consideran que los estarían afectando a solo días de que se cierre el plazo de estos procesos, como sucedió en esta ocasión.