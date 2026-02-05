El Pacto Histórico cierra filas alrededor de Iván Cepeda, lanza fuertes críticas contra Roy Barreras y le pide que desista de la consulta del 8 de marzo

El precandidato presidencial Roy Barreras ha pagado los platos rotos tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de tumbar la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.

Barreras insiste en participar de la jornada democrática para no dejarle exclusivamente el espacio, pero la izquierda se atravesó, se distanció de él. Y, al contrario, varios dirigentes petristas lo ven con desconfianza.

Prueba de ello es la disputa que se generó en redes sociales entre Roy Barreras y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien iba a hacer parte del Frente por la Vida y, tal y como están las cosas, no participará.

Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentan por la continuidad de la consulta del Frente por la Vida. Foto: Semana

“Roy Barreras no representa al progresismo”, escribió Romero en redes sociales. Y cruzó varios mensajes con el exembajador de Colombia en Reino Unido.

“¡Hombre, Camilo! Soy fundador del Pacto Histórico, usted es verde progresista y los liberales socialdemócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo”, se defendió Barreras.

Distintos sectores de la izquierda han convertido a Roy en su principal diana de ataques porque lo ven con desconfianza a escasas semanas de la consulta presidencial.

Iván Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, envió un mensaje contundente a Barreras, le pidió que desistiera de la consulta de marzo y se una a Iván Cepeda, a quien le sonríen todos los sondeos electorales.

“Una reflexión sobre la propuesta de Roy: el candidato que desde octubre puntea en las encuestas —no del progresismo, sino de toda la elección— es Iván Cepeda. En la mayoría de las encuestas, Roy no alcanza ni el 1 % y ahora propone que hagamos una consulta alrededor de él descartando el candidato que va de primero. ¿Cuál es la lógica política? Si a Roy, realmente, le interesa el cambio, debería cancelar la consulta y unirse a Iván Cepeda para ir juntos a primera vuelta, esto si le interesa el proceso de cambio. Si solo juega para sí mismo, seguramente se mantendrá en la consulta y dividirá las fuerzas. Esa es su responsabilidad histórica y política frente a la trama del CNE que, parece, le sirve a él para pescar en río revuelto”, afirmó Muhamad, hoy cercana a Cepeda.

Barreras ha tenido que defenderse de varios frentes petristas que lo han cuestionado e, incluso, señalado de estar detrás de la decisión contra la candidatura de Iván Cepeda en el CNE.

Camilo Romero. Foto: SEMANA

El activista Levy Rincón le escribió en redes: “Hola, querido Roy, espero que no estés detrás de esto. Que no haya ninguna jugadita extraña con tus amigos del Partido de la U. Y te digo que espero porque estoy dispuesto a publicar cualquier prueba que me llegue en donde te veas vinculado. ¡La democracia se respeta! Y así ganes la consulta el 8 de marzo, me imagino que sos consciente de que con Iván no tienes posibilidad alguna en ningún escenario. Ojalá no te estés prestando como caballito de Troya de la derecha por ambición y codicia”.

Barreras, desde luego, lo negó: “No nos dejaremos envenenar por la derecha que siembra dudas y trampas. Quien inhabilita a Iván es un socio del Destripador Delaespriella. ¡Ellos son los enemigos comunes que vamos a derrotar! ¡Pero juntos!”.

Más allá de la decisión que tome Roy Barreras, la izquierda radical cerró filas alrededor de Iván Cepeda, lo llevará a primera vuelta e insiste en que ganará la Presidencia. Al contrario, marcó distancia del exembajador de Colombia en Reino Unido, quien tendrá que buscar antes del 6 de febrero a más precandidatos que quieran medirse con él en la consulta presidencial del 8 de marzo.

El Pacto Histórico, a través de un comunicado de prensa, le pidió a la Registraduría que retire el nombre de Iván Cepeda del tarjetón de la consulta e insistió en que no se utilice el logo del Pacto Histórico. En otras palabras, el petrismo radical dejó solo a Barreras.