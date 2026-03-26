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Le caen a Petro por supuesta actitud machista en pleno consejo de ministros: “Desde que llegó ha tenido ese comportamiento”

La reunión se llevó a cabo el pasado martes 24 de marzo.

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Redacción Nación
26 de marzo de 2026, 11:45 a. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El pasado martes se llevó a cabo en la Casa de Nariño un nuevo consejo de ministros, donde el tema central fueron las posibles causas del accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 uniformados fallecidos.

En medio de este espacio que fue transmitido en vivo, el presidente Gustavo Petro se fue de frente contra Natalia Irene Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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En una de sus intervenciones, el jefe de Estado le dijo a Molina que, a lo mejor, por haber estado estudiando tanto en Alemania, no se había leído la Constitución Política de Colombia.

“El Conpes, señora Irene, no está en discusión democrática de las fuerzas diferentes. La Constitución dice, apréndaselo. A lo mejor por estudiar tanto en Alemania no se leyó la Constitución. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia es el presidente de la República. Toma las decisiones, no está en consenso, no es una asamblea estudiantil para decidir si se va a hacer huelga o no. Es una decisión de campo de batalla militar y ahí no funciona la democracia asamblearia, ahí funciona la orden”, le dijo puntualmente el presidente Petro a la directora del Departamento Nacional de Planeación.

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Lo anterior fue considerado por algunas personas como una actitud machista de Petro con su subalterna.

Entre quienes se pronunciaron a través de redes sociales está José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien indicó en un mensaje: “¿Qué dicen las ‘feministes’ del cambio sobre esto? ¿Para cuándo la marcha contra este tipo de violencias hacia las mujeres?”.

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Entretanto, algunos internautas comentaron: “Ese señor desde que llegó ha tenido ese comportamiento y no veo a ninguna criticando"; “Ellas son las primeras sin dignidad, las maltrata casi todo el tiempo y ahí siguen”; “Qué tipo tan patán y soberbio. No tiene el valor de aceptar que hay gente en la vida más preparada que él”; “Totalmente irrespetuosa la forma en la que la expone y minimiza”.