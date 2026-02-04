POLÍTICA

Atención: Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del 8 de marzo, según mayorías en el Consejo Nacional Electoral

La decisión del tribunal electoral significa un golpe para la izquierda a menos de cuatro meses de la primera vuelta presidencial.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 8:18 p. m.
El candidato presidencial Iván Cepeda.
El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: JONATHAN CHIQUIZA

Tras una apretada votación y un día de deliberación e incertidumbre, la mayoría de magistrados del Consejo Nacional Electoral votaron en contra de la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida que se adelantará el próximo 8 de marzo.

SEMANA conoció que la votación fue 6-4 y la decisión del conjuez Hollman Ibáñez fue determinante en la decisión.

Pacto Histórico define su ruta presidencial con Iván Cepeda.
Pacto Histórico define su ruta presidencial con Iván Cepeda. Foto: Montaje El País: fotos de X @PactoHistorico/ @IvanCepedaCast

Los togados negaron la ponencia de los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, cercanos a Gustavo Petro, quienes, inicialmente, consideraron que Cepeda estaba habilitado para participar en la próxima consulta, pese a que había resultado ganador de una consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025.

El grueso de los togados se rigió por la Ley 1475 de 2011, en su artículo 7, que confirma que un candidato no puede participar en dos consultas presidenciales en un mismo certamen electoral.

Política

La Gran Consulta por Colombia se inscribió en la Registraduría

Política

“Grosería y aberración”: Gustavo Petro arremetió con dureza contra la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral

Mejor Colombia

Llegó a Colombia la misión de observadores de la Unión Europea para acompañar las elecciones. Estas son sus tareas

Política

Gustavo Petro reveló detalles del bombardeo que ordenó contra el ELN: el operativo se dio tras el encuentro con Donald Trump

Política

“No hay que tener nervios”: Gustavo Petro habló sobre una orden a su gobierno que puso en alerta a los empresarios

Mejor Colombia

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

Política

Andrea Petro, quien pisó por primera vez Estados Unidos para acompañar a Gustavo Petro en su encuentro con Trump, contó a SEMANA detalles sobre la visita diplomática

Nación

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Mundo

Las claves de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, explican expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Nación

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que la hubiese convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas”, dice la ley.

El Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Gustavo Petro.
El Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Presidencia

Y advierte que quienes hubieren participado en una consulta como precandidatos “quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”.

De esta forma, la sala plena del Consejo Nacional Electoral responderá a las seis demandas que radicaron los opositores a Cepeda, quienes insistieron en tumbar la inscripción del Frente por la Vida porque estaba inhabilitado.

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral.
Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral. Foto: API

Esta decisión no genera sorpresa para Iván Cepeda, quien ya venía ventilando su Plan B, en caso de oficializarse su derrota en el CNE.

Una de ellas es llegar directamente a la primera vuelta. Al fin y al cabo, Cepeda fue escogido como el candidato presidencial del Pacto Histórico en octubre pasado y ese grupo de partidos políticos le reiteró en la mañana de este miércoles, 4 de febrero, que tenía su respaldo.

“La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanas y ciudadanos, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país: Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico”, dijeron.

En coherencia con ese mandato popular, “la Dirección Nacional del Pacto Histórico reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad”.

El tema que tendrá que discutirse ahora es si el exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, seguirán en la consulta Frente por la Vida.

Si lo hacen, tendrán que garantizar que, sin Iván Cepeda en la consulta, más de cuatro millones de personas asistan a las urnas en marzo. De lo contrario, sería un fracaso político.

El problema para Roy Barreras, Camilo Romero y, eventualmente, Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero, quien también sería candidata, es que si no van a la consulta presidencial de marzo, no tendrán derecho a los recursos por reposición de votos, un mecanismo que se convirtió en un oxígeno para las finanzas de los candidatos.

Cabe recordar que Iván Cepeda ya tiene 10.000 millones de pesos asegurados por reposición de votos de la consulta de octubre de 2025.

Más de Política

IVÄN CEPEDA

Atención: Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del 8 de marzo, según mayorías en el Consejo Nacional Electoral

Inscripción de La Gran Consulta por Colombia.

La Gran Consulta por Colombia se inscribió en la Registraduría

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.

“Grosería y aberración”: Gustavo Petro arremetió con dureza contra la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral

El registrador nacional, Hernán Penagos, junto a José Antonio Gabriel, jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE.

Llegó a Colombia la misión de observadores de la Unión Europea para acompañar las elecciones. Estas son sus tareas

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

Gustavo Petro reveló detalles del bombardeo que ordenó contra el ELN: el operativo se dio tras el encuentro con Donald Trump

El presidente Gustavo Petro en medio de su agenda en Estados Unidos respondió a una polémica que se desató por una orden que impartió.

“No hay que tener nervios”: Gustavo Petro habló sobre una orden a su gobierno que puso en alerta a los empresarios

Las reglas también están definidas para quienes aspiran al Poder Legislativo. En el caso del Senado de la República

¿Cualquier persona puede aspirar a un cargo de elección popular? Los requisitos para ser presidente o congresista

Gustavo Petro junto a su hija, Andrea, su nuera y su nieta.

Andrea Petro, quien pisó por primera vez Estados Unidos para acompañar a Gustavo Petro en su encuentro con Trump, contó a SEMANA detalles sobre la visita diplomática

Claudia López

Claudia López inscribe tercera consulta presidencial; hay dos candidatos

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral.

El petrismo plantea nuevo escenario si el CNE no le permite participar a Iván Cepeda en la consulta; Roy Barreras, el afectado

Noticias Destacadas