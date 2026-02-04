Atención: Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del 8 de marzo, según mayorías en el Consejo Nacional Electoral

Tras una apretada votación y un día de deliberación e incertidumbre, la mayoría de magistrados del Consejo Nacional Electoral votaron en contra de la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida que se adelantará el próximo 8 de marzo.

SEMANA conoció que la votación fue 6-4 y la decisión del conjuez Hollman Ibáñez fue determinante en la decisión.

Pacto Histórico define su ruta presidencial con Iván Cepeda. Foto: Montaje El País: fotos de X @PactoHistorico/ @IvanCepedaCast

Los togados negaron la ponencia de los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, cercanos a Gustavo Petro, quienes, inicialmente, consideraron que Cepeda estaba habilitado para participar en la próxima consulta, pese a que había resultado ganador de una consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025.

El grueso de los togados se rigió por la Ley 1475 de 2011, en su artículo 7, que confirma que un candidato no puede participar en dos consultas presidenciales en un mismo certamen electoral.

“El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que la hubiese convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas”, dice la ley.

El Consejo Nacional Electoral, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Presidencia

Y advierte que quienes hubieren participado en una consulta como precandidatos “quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”.

De esta forma, la sala plena del Consejo Nacional Electoral responderá a las seis demandas que radicaron los opositores a Cepeda, quienes insistieron en tumbar la inscripción del Frente por la Vida porque estaba inhabilitado.

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral. Foto: API

Esta decisión no genera sorpresa para Iván Cepeda, quien ya venía ventilando su Plan B, en caso de oficializarse su derrota en el CNE.

Una de ellas es llegar directamente a la primera vuelta. Al fin y al cabo, Cepeda fue escogido como el candidato presidencial del Pacto Histórico en octubre pasado y ese grupo de partidos políticos le reiteró en la mañana de este miércoles, 4 de febrero, que tenía su respaldo.

“La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanas y ciudadanos, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país: Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico”, dijeron.

En coherencia con ese mandato popular, “la Dirección Nacional del Pacto Histórico reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad”.

El tema que tendrá que discutirse ahora es si el exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, seguirán en la consulta Frente por la Vida.

Si lo hacen, tendrán que garantizar que, sin Iván Cepeda en la consulta, más de cuatro millones de personas asistan a las urnas en marzo. De lo contrario, sería un fracaso político.

El problema para Roy Barreras, Camilo Romero y, eventualmente, Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero, quien también sería candidata, es que si no van a la consulta presidencial de marzo, no tendrán derecho a los recursos por reposición de votos, un mecanismo que se convirtió en un oxígeno para las finanzas de los candidatos.

Cabe recordar que Iván Cepeda ya tiene 10.000 millones de pesos asegurados por reposición de votos de la consulta de octubre de 2025.