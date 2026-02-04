El petrismo plantea nuevo escenario si el CNE no le permite participar a Iván Cepeda en la consulta; Roy Barreras, el afectado

El petrismo especula sobre la decisión que podría tomar este miércoles, 4 de febrero, el Consejo Nacional Electoral, sobre la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, que se realizará el 8 de marzo, porque ya hizo parte de la consulta del Pacto Histórico, llevada a cabo en octubre de 2025.

Al interior de la izquierda hay negativismo y dan por hecho que el CNE le cerrará las puertas al candidato de la izquierda para que participe en las elecciones de marzo próximo.

El Pacto Histórico ya habla del Plan B y del Plan C que adoptaría en caso de una posible derrota.

El exvicecanciller y exdirector del Dapre, Jorge Rojas, una de las personas más cercanas al presidente Petro, lanzó una propuesta que tiene inquietos a varios sectores de la izquierda y apunta a que, si el Consejo Nacional Electoral no le permite a Cepeda participar en las elecciones de marzo, no se realice la consulta del Frente por la Vida.

Jorge Rojas, exdirector del Dapre. Foto: Presidencia

Al fin y al cabo, si se realiza, Cepeda llegaría a la primera vuelta y la izquierda terminaría dividida en las elecciones de mayo.

“No tiene sentido ir a una consulta si el Consejo Nacional Electoral le niega a Iván Cepeda y a sus electores el derecho a elegir y ser elegido. Sin Iván Cepeda no debería haber consulta”, manifestó Rojas.

Y planteó dos alternativas: entre ellas, un acuerdo para asegurar un solo candidato presidencial del progresismo el 31 de mayo o ir decididamente con la candidatura de Iván Cepeda a la primera vuelta presidencial.

Quienes resultarán afectados, si se acepta esta propuesta, son los candidatos Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero, quienes contemplan medirse con Cepeda y arrebatarle la candidatura única de la izquierda el 8 de marzo.

Ambos no han respondido a la propuesta porque esperan la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral después de las 11:00 de la mañana.

Iván Cepeda quiere ser el próximo inquilino de la Casa de Nariño. Foto: Montaje El País: fotos de X @PactoHistorico/ @IvanCepedaCast

Uno de los temas que examinarán Barreras y Romero es que, sin consulta, no tendrán derecho al pago por reposición de votos, un mecanismo que le ha permitido a la izquierda financiar, en los últimos años, gran parte de sus campañas políticas.

Hoy, por ejemplo, Iván Cepeda tiene garantizados más de 10.000 millones de pesos por reposición de la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025. Y, si logra participar en la próxima consulta, donde concurrirán más electores, probablemente reciba otros 20.000 millones, según cifras estimadas por la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda. Hoy, según el CNE, el Estado paga por reposición del voto en las consultas presidenciales 8.287 pesos.

Iván Cepeda y Gustavo Petro estáN a la espera de la decisión del CNE. Foto: SEMANA / Presidencia

Este miércoles, el Pacto Histórico publicó un comunicado de prensa donde afirma que su candidato único es Iván Cepeda e insisten en que con él pueden ganar la presidencia en la primera vuelta.

“La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanas y ciudadanos, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país: Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico”, dijeron.

En coherencia con ese mandato popular, “la Dirección Nacional del Pacto Histórico reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad. Este resultado es la base de una fuerza política viva y en expansión en cada territorio del país y en el exterior, comprometida con la continuidad de las reformas sociales y las transformaciones democráticas que hoy se desarrollan en el primer gobierno progresista que lidera el presidente Gustavo Petro”, añadieron.