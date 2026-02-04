POLÍTICA

El petrismo plantea nuevo escenario si el CNE no le permite participar a Iván Cepeda en la consulta; Roy Barreras, el afectado

Si ese escenario se cumple, se desconocería la suerte de las candidaturas de Roy Barreras y Camilo Romero.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 3:45 p. m.
Iván Cepeda no duerme tranquilo, aguardando la decisión del Consejo Nacional Electoral.
El petrismo especula sobre la decisión que podría tomar este miércoles, 4 de febrero, el Consejo Nacional Electoral, sobre la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, que se realizará el 8 de marzo, porque ya hizo parte de la consulta del Pacto Histórico, llevada a cabo en octubre de 2025.

Al interior de la izquierda hay negativismo y dan por hecho que el CNE le cerrará las puertas al candidato de la izquierda para que participe en las elecciones de marzo próximo.

El Pacto Histórico ya habla del Plan B y del Plan C que adoptaría en caso de una posible derrota.

El exvicecanciller y exdirector del Dapre, Jorge Rojas, una de las personas más cercanas al presidente Petro, lanzó una propuesta que tiene inquietos a varios sectores de la izquierda y apunta a que, si el Consejo Nacional Electoral no le permite a Cepeda participar en las elecciones de marzo, no se realice la consulta del Frente por la Vida.

