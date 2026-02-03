Política

Iván Cepeda enciende las alarmas por 15 listas a la Cámara de Representantes: “Se pretende anular”

El candidato presidencial del Pacto Histórico advirtió que se estarían violando derechos políticos y anticipó que iría a la primera vuelta si el CNE lo rechaza en la consulta de la izquierda.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 12:24 a. m.
Iván Cepeda.
Iván Cepeda. Foto: Europa Press via Getty Images

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció que 15 listas a la Cámara de Representantes estarían en riesgo de cara a las elecciones del 8 de marzo y anunció que iría a la primera vuelta en caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo excluya de la consulta de la izquierda.

Las palabras las emitió en un discurso este martes, en Bogotá, frente a una multitud que convocó para respaldar su proyecto político, al término de la cita que sostuvieron los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Él empezó diciendo que las candidaturas al Congreso de varios miembros del Pacto Histórico estarían en riesgo de ser anuladas, pero no entregó detalles de quiénes estarían promoviendo estas acciones ni de las razones.

“Se pretende anular las listas a la Cámara de Representantes en quince departamentos del país; ya se ha hecho con la lista al Valle del Cauca y con la lista de Bogotá, y se está procediendo en este momento contra la lista del Cauca. Así se van a vulnerar, todavía más, los derechos de millones de personas”, dijo Cepeda.

Él advirtió que se estarían violando los derechos políticos de cientos de personas en Colombia: “Lo que está ocurriendo constituye una operación antidemocrática sin precedentes en la historia reciente del país. Se trata de una grave violación masiva de derechos a una fuerza política, y que la priva, de una vez por todas, de participar en condiciones de igualdad en las elecciones”.

En el discurso, el candidato presidencial también habló del escenario que hoy enfrenta ante el Consejo Nacional Electoral. Como se recordará, su participación en la consulta de la izquierda depende de una decisión del CNE, de si lo acepta o lo rechaza en el tarjetón donde aspira a medirse frente a Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero.

Cepeda ya decantó su estrategia. Si los magistrados le cierran la puerta de la consulta, él se inscribirá directamente a la primera vuelta presidencial y se llevará al Pacto Histórico, dejando desestabilizada a la consulta que promueve Barreras, el exembajador de Petro ante el Reino Unido.

Si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año. Haremos todo lo que se requiera para luchar por nuestras listas a la Cámara de Representantes”, concluyó Cepeda.

Noticias Destacadas