Iván Cepeda publicó un video en sus redes sociales. Allí invitó a movilizaciones este martes, 3 de febrero, en medio del estudio que está haciendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre su participación en la consulta del 8 de marzo. “Si nos impiden ir a la consulta, vamos directamente a primera vuelta”, aseguró Cepeda.

“Así que sin ningún tipo de amedrentamiento de temor, vamos por la victoria”, agregó.

Cepeda invitó a sus seguidores al parque de Lourdes, en Bogotá, a las tres de la tarde de este martes 3 de febrero, para respaldar al presidente Petro en su visita a Washington y también a su propia candidatura. El líder de izquierda aseguró que este momento también está convocado para apoyar las políticas del Gobierno “porque, entre otras cosas, parte de esta campaña consiste en intentar revertir las conquistas sociales que hemos ido obteniendo, entre ellas echar atrás el salario vital”.

Según el candidato, decidió enviar ese mensaje a todos sus seguidores y a la ciudadanía en general porque “en la medida en que el Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza política en el país, también crecen todos los esfuerzos, las campañas, las maniobras para intentar debilitar, destruir nuestro proyecto y evitar que yo llegue al momento de la decisión electoral, y también lo hagan las candidatas y candidatos de la Cámara o a la Cámara de Representantes por el Pacto”.

"Vamos a la decisión más profunda contra la participación libre en la política de Colombia y proviene de un ente electoral que no es árbitro independiente, sino instrumento de la oposición a mi gobierno". Foto: SEMANA / Presidencia

Cepeda aseguró que hay “múltiples estrategias. Una de ellas es intentar vetar mi participación en el en la consulta del 8 de marzo. Otra, intentar impugnar nuestras listas a la Cámara de Representantes. Utilizando métodos que son claras maniobras tramposas, y eso lo saben nuestros adversarios. Pero nosotros respondemos con serenidad. No nos van a intimidar”.

Cepeda recordó que en su vida política ha sido “muy curtido en estas lides”. Y, luego aseguró que, detrás de estas estrategias, está la oposición política. “Si creen nuestros adversarios que con esa clase de artimañas lograrán que desista nuestro electorado, se equivocan gravemente. Por el contrario, aumenta la indignación en el país por esta violación de los derechos políticos del Pacto Histórico”.

Petro compara caso CNE-Cepeda con el origen del M-19: “Si masacradores vuelven al poder, llenarán a Colombia de sangre”

El presidente Gustavo Petro también ha hecho declaraciones muy críticas respecto al rol que ha tenido el Consejo Nacional Electoral en ese estudio. El domingo escribió en su cuenta de X que el organismo “en su mayoría no solo intentó inconstitucionalmente dar el golpe de Estado contra el presidente, sino cerrar las puertas de la participación a la principal fuerza política de Colombia”.

Luego comparó este momento de la historia con el que dio origen al nacimiento del movimiento guerrillero del que él hizo parte, M-19.

“Vamos a la decisión más profunda contra la participación libre en la política de Colombia y proviene de un ente electoral que no es árbitro independiente, sino instrumento de la oposición a mi Gobierno. Es la más grave desde el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y desde la utilización del narcoparamilitarismo y sus armas y dineros para hacer elegir presidentes de la actual oposición”, dijo el presidente.

Iván Cepeda inscribió su candidatura el pasado martes 27 de enero ante la Registraduría. El problema jurídico que analiza el CNE es determinar si la consulta de octubre pasado se considera interpartidista. Si así lo determina el organismo, él ya no podría participar, pues nadie puede estar en dos procesos de esa misma naturaleza, y se entiende que el mandato de sus votantes en octubre fue que llegara como candidato a la primera vuelta.

El caso está en el CNE en un laberinto jurídico. El organismo nombró dos conjueces pero uno se declaró impedido. La decisión debe tomarse en los próximos días.