“Trump le va a leer la cartilla a Petro”: María Elvira Salazar vaticina en SEMANA lo que será el encuentro entre presidentes en Washington

María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habló con SEMANA sobre su punto de vista frente al esperado encuentro que sostendrá el presidente Donald Trump con el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

La congresista norteamericana aprovechó para enviar un mensaje directo a los colombianos de cara a los comicios presidenciales que tendrán lugar en el mes de mayo de este 2026.

La representante republicana, una de las voces más influyentes en el Congreso norteamericano, arremetió contra Gustavo Petro y aseguró que el encuentro es lo mejor que puede pasarle a Colombia tras los impasses del presidente colombiano con su homólogo estadounidense.

María Elvira Salazar. Foto: GETTY IMAGES

Salazar es reconocida por su carrera en medios hispanos y su defensa de los derechos humanos en América Latina, especialmente en Cuba y Venezuela, siendo una destacada voz contra regímenes autoritarios.

Lea la entrevista a continuación:

SEMANA: ¿Qué expectativa tiene usted sobre la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump?

María Elvira Salazar (M. E. S.): Lo mejor que pudo haber pasado para los colombianos, ¿por qué?, porque Trump le va a leer la cartilla, como dirían los españoles, le va a leer la cartilla a Petro y le va a decir: ‘Mira, tú te vas a ir por la vía democrática, no vas a llamar a una constituyente, no vas a cambiar la Constitución, no vas a meterte con la democracia colombiana, vas a portarte bien de aquí a que se acabe tu término, que es en mayo, y yo, Trump, estoy mirándote y vigilándote’.

De reunión con Donald Trump a discurso en la OEA: así será la semana de Gustavo Petro en Washington

Demuestra la gran falta de seriedad del primer mandatario del país, entonces, llamar a la Casa Blanca y decir: ‘Oye, ¿tú crees que me puedas recibir?’, y entonces la Casa Blanca, que quiere una buena relación con lo que se llama el hemisferio occidental, lo recibe.

Pero si usted lo mira desde el punto de vista de los colombianos, es lo mejor que pudo haber pasado porque les asegura que la democracia colombiana va a continuar después de Petro.

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

SEMANA: ¿Qué puntos deberían tocarse en esa reunión?

M. E. S.: Es que no importa lo que se toque, ahí lo único importante es que Petro se dé cuenta, cuando esté delante de Trump, de que parece un escaparate y le diga: ‘Pórtate bien, porque mira lo que pasó en Venezuela, en tres minutos te va a pasar lo mismo a ti’.

SEMANA: ¿Usted cree que el punto de quiebre y esa gota que rebosó la copa fue el rumor que había de que Donald Trump podría bombardear territorio colombiano?

M. E. S.: No, es que el punto de quiebre no son palabras, son los hechos de Petro, haber llamado a la Casa Blanca y haber pedido que por favor lo reciban, ese es el punto de quiebre. Así que felicidades a los colombianos, deben darles gracias a Dios y al presidente Trump, que está velando por los intereses democráticos en este hemisferio.

María Elvira Salazar y Gustavo Petro. Foto: MARÍA ELVIRA SALAZAR / SEMANA

SEMANA: Dicen que lo que también le va a pedir el presidente Petro al presidente Trump es que lo saque de la Lista Clinton, o al menos ayuda para que eso pase. ¿Usted cree que eso pueda pasar?

M. E. S.: No importa lo que pase. Lo que pasa es que dentro de cuatro meses, en mayo, las elecciones en Colombia van a ser limpias y democráticas y transparentes. Gracias a esta reunión, que va a ser media hora en la Casa Blanca, en la que Trump, vamos a ver, veremos mañana, pero estoy segura —conociéndolo— de que va a ser cordial y duro, amable y fuerte a la misma vez.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero: EE. UU. confirma la hora del encuentro a puerta cerrada; siga en directo las últimas noticias

SEMANA: Congresista, ¿qué mensaje desea enviarles a los colombianos que están a punto de votar en las próximas elecciones?

M. E. S.: Qué más que no vuelvan a votar por la izquierda, porque desgraciadamente la izquierda en la América Latina representa a Chávez, representa a Fidel Castro, representa a Daniel Ortega, representa lo peor de la izquierda.

No somos Suiza, ni somos Suecia ni somos Noruega. Somos América Latina; por lo tanto, el mejor sistema, con todos sus defectos, sigue siendo el sistema democrático y donde la derecha ha demostrado que no quiere socavar las bases democráticas de los países.

Presidente Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA

Ahí ustedes vieron, los colombianos, los cinco, cuatro años, de un señor que ha demostrado ser bastante indeseable. Gracias a Dios que se va, y se va a ir gracias a que Estados Unidos lo va a empujar a que le vaya bien.