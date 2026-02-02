El embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña, sostuvo un encuentro con otros miembros del Gobierno nacional un día antes de la reunión que tendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.

Tras esa preparación, entregaron unas declaraciones a la prensa en la que se refirieron al encuentro entre ambos mandatarios.

“En una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, hay cosas impredecibles, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el Gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado, indican que efectivamente estamos ante un encuentro de dos jefes de Estado que piensan cada uno de ellos en su país y en sus intereses”, aseguró el embajador.

Daniel García-Peña, Rosa Villavicencio y Pedro Sánchez entregaron declaraciones a la prensa. Foto: Cancillería

García-Peña dijo que eso reflejaría que tanto Petro como Trump reconocen la importancia de la relación entre ambos países, que tiene más de 400 años, por lo que en el caso de Colombia se buscaría que se continúe trabajando de la mano.

El embajador agregó que ya han venido trabajando con personas del gobierno de EE. UU. y del Departamento de Estado para lo que será la cita entre ambos líderes.

Canciller colombiana ofrece rueda de prensa previa a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

“El presidente Petro nos ha dado a nosotros la instrucción de preparar esta reunión para garantizar que salga bien para los dos países”, afirmó García-Peña, quien reconoció que ambos mandatarios han tenido diferencias.

“Seguirán teniéndolas. Lo maravilloso de las relaciones comerciales es que siempre habrá temas de desacuerdos, pero también, y sobre todo, cuestiones de trabajo conjunto. Estamos empeñados en seguir acompañando para que esta visita resulte”, mencionó el embajador en ese país.

El presidente Gustavo Petro se encontrará este martes con Donald Trump. Foto: PRESIDENCIA, AP

García-Peña afirmó que, más allá de la reunión entre Petro y Trump, lo que está en juego son las relaciones de ambas naciones. “Es un momento fundamental para el país”, dijo.

Por su parte, la canciller Yolanda Villavicencio afirmó que la visita representa el fortalecimiento entre Colombia y Estados Unidos. “Es de una importancia vital. Estamos muy positivos. A partir del diálogo que se ha tenido para hacer todos los preparativos, la logística, las temáticas, estamos abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y en lo económico para la región”, señaló la canciller.

El Gobierno se sigue preparando para lo que será el encuentro este martes, 3 de febrero, entre Trump y Petro a las 11 a. m.