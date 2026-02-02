Política

Embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, habla del encuentro entre Trump y Petro: “Uno no sabe qué pueda pasar”

El diplomático se refirió a la esperada cita que tendrá lugar este miércoles. Reconoció la dificultad que se ha presentado entre ambos, pero es optimista respecto al resultado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 8:18 p. m.
Daniel García-Peña y Yolanda Villavicencio sostuvieron una reunión con otros miembros del Gobierno previo al encuentro.
Daniel García-Peña y Yolanda Villavicencio sostuvieron una reunión con otros miembros del Gobierno previo al encuentro. Foto: Presidencia

El embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña, sostuvo un encuentro con otros miembros del Gobierno nacional un día antes de la reunión que tendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.

Tras esa preparación, entregaron unas declaraciones a la prensa en la que se refirieron al encuentro entre ambos mandatarios.

“En una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, hay cosas impredecibles, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el Gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado, indican que efectivamente estamos ante un encuentro de dos jefes de Estado que piensan cada uno de ellos en su país y en sus intereses”, aseguró el embajador.

Daniel García-Peña, Rosa Villavicencio y Pedro Sánchez.
Daniel García-Peña, Rosa Villavicencio y Pedro Sánchez entregaron declaraciones a la prensa. Foto: Cancillería

García-Peña dijo que eso reflejaría que tanto Petro como Trump reconocen la importancia de la relación entre ambos países, que tiene más de 400 años, por lo que en el caso de Colombia se buscaría que se continúe trabajando de la mano.

Política

Katherine Miranda reveló la millonaria cifra que recibiría Iván Cepeda si el CNE le da vía libre para participar en la consulta del Frente por la Vida y resulta ganador

Política

Gustavo Petro tuvo inesperada visita antes de reunirse con Donald Trump: el encuentro impactó en las redes sociales

Política

Estos son los conjueces que decidirán la suerte de la inscripción de Iván Cepeda en el Frente por la Vida

Política

Confirmado: conjueces decidirán la inscripción de Iván Cepeda al Frente por la Vida; no se lograron mayorías en el CNE

Política

Radican queja contra Isabel Zuleta tras revelaciones de SEMANA sobre presiones para acceder a información de inteligencia

Mejor Colombia

Ponedera, Atlántico, tiene nuevo alcalde: Juan Sebastián Mendoza ganó las elecciones atípicas

Política

Gustavo Petro definió quién tendrá funciones presidenciales durante su viaje a EE. UU., mientras se reúne con Donald Trump

Estados Unidos

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Mundo

Donald Trump anunció importante acuerdo comercial con India tras “dejar de comprar petróleo ruso”

Mundo

Canciller colombiana ofrece rueda de prensa previa a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

El embajador agregó que ya han venido trabajando con personas del gobierno de EE. UU. y del Departamento de Estado para lo que será la cita entre ambos líderes.

Canciller colombiana ofrece rueda de prensa previa a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

“El presidente Petro nos ha dado a nosotros la instrucción de preparar esta reunión para garantizar que salga bien para los dos países”, afirmó García-Peña, quien reconoció que ambos mandatarios han tenido diferencias.

“Seguirán teniéndolas. Lo maravilloso de las relaciones comerciales es que siempre habrá temas de desacuerdos, pero también, y sobre todo, cuestiones de trabajo conjunto. Estamos empeñados en seguir acompañando para que esta visita resulte”, mencionó el embajador en ese país.

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela
El presidente Gustavo Petro se encontrará este martes con Donald Trump. Foto: PRESIDENCIA, AP

García-Peña afirmó que, más allá de la reunión entre Petro y Trump, lo que está en juego son las relaciones de ambas naciones. “Es un momento fundamental para el país”, dijo.

Por su parte, la canciller Yolanda Villavicencio afirmó que la visita representa el fortalecimiento entre Colombia y Estados Unidos. “Es de una importancia vital. Estamos muy positivos. A partir del diálogo que se ha tenido para hacer todos los preparativos, la logística, las temáticas, estamos abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y en lo económico para la región”, señaló la canciller.

El Gobierno se sigue preparando para lo que será el encuentro este martes, 3 de febrero, entre Trump y Petro a las 11 a. m.

Más de Política

Hernán Cadavid e Iván Cepeda.

Hernán Cadavid pidió que se aplique la ley en la candidatura de Iván Cepeda: “Inexplicable cambio de postura”

Katherine Miranda e Iván Cepeda.

Katherine Miranda reveló la millonaria cifra que recibiría Iván Cepeda si el CNE le da vía libre para participar en la consulta del Frente por la Vida y resulta ganador

Daniel García-Peña y Yolanda Villavicencio.

Embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, habla del encuentro entre Trump y Petro: “Uno no sabe qué pueda pasar”

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro tuvo inesperada visita antes de reunirse con Donald Trump: el encuentro impactó en las redes sociales

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.

Estos son los conjueces que decidirán la suerte de la inscripción de Iván Cepeda en el Frente por la Vida

Iván Cepeda, CNE

Confirmado: conjueces decidirán la inscripción de Iván Cepeda al Frente por la Vida; no se lograron mayorías en el CNE

NAC- ISABEL ZULETA

Radican queja contra Isabel Zuleta tras revelaciones de SEMANA sobre presiones para acceder a información de inteligencia

Juan Sebastián Mendoza será alcalde hasta diciembre de 2027.

Ponedera, Atlántico, tiene nuevo alcalde: Juan Sebastián Mendoza ganó las elecciones atípicas

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro definió quién tendrá funciones presidenciales durante su viaje a EE. UU., mientras se reúne con Donald Trump

Paloma Valencia tiene hasta el 6 de febrero para inscribirse como candidata de la Gran Consulta.

Paloma Valencia denuncia contrato de la Agencia Nacional de Tierras para contratar vuelos privados

Noticias Destacadas