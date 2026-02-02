Canciller colombiana ofrece rueda de prensa previa a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Desde la sede de la Embajada de Colombia en Washington, Estados Unidos, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García Peña, dieron una rueda de prensa de cara al encuentro que se llevará a cabo este martes 3 de febrero entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, inició la conferencia de prensa hablando sobre el significado de lo que será la charla entre ambos mandatarios. “Esta visita representa el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar”.

¿Cómo le irá a Gustavo Petro con Donald Trump? Voces políticas reaccionan

Entre los apartados de la reunión, el ministro Sánchez habló sobre los logros del Gobierno Petro en materia de la lucha contra las drogas y el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez habla en rueda de prensa desde Washington. Foto: Cancillería

“Para la historia de nuestras naciones —y aquí el mensaje es clave— ganan las naciones y perderán los criminales, y la mejor preparación que tenemos para esta reunión son los hechos. Hechos que se han desarrollado bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y que son totalmente contundentes, y que ya se han dicho y se han mencionado”, dijo.

El ministro Sánchez procedió a dar datos sobre la lucha contra las drogas en el país, como muestra de las conversaciones que se llevarán a cabo mañana con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Presidente Gustavo Petro llegó a Washington para esperado encuentro con Donald Trump: así será su primer día en EE. UU.

“Por un lado, prácticamente se detuvo el crecimiento de cultivos de coca y más, hemos observado una tendencia relativa a la disminución, y si hablábamos de incautación, si sumáramos todo, hablábamos más de 3.000 toneladas tanto de cocaína como pasta base de coca, que si uno lo tradujera en pesos o en dinero, podría llevarse a unos más de 90 billones de dólares, y si lo traducimos en dosis, sería alrededor de unos 48.000 billones de dosis”, manifestó Pedro Sánchez.

Rosa Villavicencio habla desde Washington sobre la visita de Gustavo Petro con Donald Trump. Foto: Cancillería

Por su parte, el embajador García-Peña mostró sus expectativas sobre lo que será la charla entre el presidente Petro con Donald Trump, en la primera reunión entre ambos presidentes tras varios meses de tensiones.

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

"En una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado, son indicaciones claras de que estamos ante un encuentro entre dos jefes de Estado en el que cada uno piensa en su país", aseguró.