La Casa de Nariño publicó un comunicado entregando más detalles de la reunión que tendrá Gustavo Petro con Donald Trump

Se acerca la hora cero para el cara a cara que tendrá el presidente de la República, Gustavo Petro, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el cual se adelantará en la Casa Blanca, en Washington.

El mandatario arribó a Estados Unidos este lunes 2 de febrero, en compañía de su equipo de trabajo, con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y otros funcionarios más de su gabinete.

Sobre ese encuentro, la Casa de Nariño publicó un comunicado de prensa en el cual reveló más detalles de los temas que se abordarán por Gustavo Petro en la reunión con Trump.

“En el marco de esta agenda, el jefe de Estado sostendrá el 3 de febrero una reunión institucional en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral, en asuntos de interés común para ambos países”, expresó la Casa de Nariño.

El mandatario colombiano llegó a la capital norteamericana donde sostendrá un encuentro con Donald Trump. Foto: X/@infopresidencia

Y confirmó la agenda de trabajo que tendrá el jefe de Estado colombiano en Estados Unidos: “Durante su permanencia en Washington, el presidente Petro también desarrollará un encuentro con miembros de la diáspora colombiana, previsto en la Biblioteca Martin Luther King, con la participación de connacionales residentes en la capital estadounidense”.

“La agenda oficial incluye, además, una conferencia en la Universidad de Georgetown, en la que el mandatario abordará los retos del cambio climático en el continente, desde una perspectiva regional y global”, recalcó Presidencia.

Sumado a ello, y según el Gobierno nacional, Gustavo Petro “sostendrá reuniones institucionales con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con congresistas de los Estados Unidos, pertenecientes tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, en espacios de diálogo sobre temas de interés hemisférico”.

“Adicionalmente, el jefe de Estado adelantará un encuentro con agremiaciones del sector cacaotero estadounidense, con el objetivo de explorar alternativas de cooperación y comercialización de este producto colombiano, en el marco de estrategias asociadas al desarrollo rural y a los procesos de sustitución de cultivos”, subrayó la Casa de Nariño.

Previo al viaje a Estados Unidos, el mandatario colombiano expresó: “Pienso que llenarnos de optimismo. Los espero el martes cuando esté reunido con el presidente de todas las plazas públicas. Hacer la cadena de los afectos, la certeza del amor”.

Haciendo la señal de victoria, el presidente Gustavo Petro se despidió de Colombia rumbo a Estados Unidos. Espera traer "buenas noticias" de la reunión con Donald Trump.

Y dijo finalmente el presidente en diálogo con RTVC: “Porque finalmente nos protege ese amor y la protección entre nosotros mismos. Y las energías inteligentes que representan la luz y el hecho de que tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa hoy”.