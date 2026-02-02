Gustavo Petro se despidió con un llamativo gesto previo al viaje a EE. UU., donde se reunirá con Donald Trump: esta es la imagen

El presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra en Washington, ultimando detalles con su equipo de trabajo más cercano sobre el cara a cara que tendrá el martes de esta semana en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, el mandatario colombiano desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), en Bogotá, previo al viaje rumbo a Estados Unidos, habló sobre las expectativas que tiene de la reunión con Trump.

Allí señaló: “Pienso que llenarnos de optimismo. Los espero el martes cuando esté reunido con el presidente de todas las plazas públicas. Hacer la cadena de los afectos, la certeza del amor”.

Y agregó: “Porque finalmente nos protege ese amor y la protección entre nosotros mismos. Y las energías inteligentes que representan la luz y el hecho de que tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa hoy”.

En esa corta declaración que marca su visita a Washington, el presidente dijo que espera volver a Colombia con “buenas noticias, vamos a ver”.

Al finalizar la intervención, el presidente Gustavo Petro hizo un gesto que llamó la atención y tiene que ver con señal de victoria.

Haciendo la señal de victoria, el presidente Gustavo Petro se despidió de Colombia rumbo a Estados Unidos. Espera traer "buenas noticias" de la reunión con Donald Trump.

No obstante, el jefe de Estado, previo a la reunión con Trump, ha publicado varios mensajes a través de su cuenta personal de X, ambientando la reunión en la Casa Blanca.

“Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia, McNamara. Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme. Les dejo la foto de mi mamá antes de casarse y de su amor con mi padre, de donde salí”, expresó en el mensaje.

Y avanzó: “Es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar del sexo y del amor, que es la gran fuerza colombiana. El amor nos protege y de las emociones que más profundamente siente la colombianidad es el amor por los hijos y la reproducción de la vida; la sana sexualidad es fundamental. La sexualidad nunca será tan intensa como la que se hace con el amor en el corazón”.

“Nos protege la cadena de los afectos y la certeza del amor. Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúno con Trump. Que se llene de afectos, cultura y amor la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país”, fue el llamado que en el mensaje hizo el presidente Petro, horas antes del viaje a Estados Unidos.

Finalmente, sobre la reunión entre Petro y Trump, se ha manifestado desde el Gobierno Nacional que se enfocará en los esfuerzos de cooperación para fortalecer la lucha contra las drogas, también en asuntos comerciales y de seguridad.