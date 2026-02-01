Política

Tensión entre Gustavo Petro y Luis Carlos Reyes: confirma la denuncia contra el presidente en la Comisión de Acusación

El exministro de Comercio y exdirector de la Dian del Gobierno Petro, Luis Carlos Reyes, denunció a su exjefe en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 10:25 p. m.
Luis Carlos Reyes y Gustavo Petro.
Luis Carlos Reyes y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

El presidente Gustavo Petro fue denunciado en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por Luis Carlos Reyes, a quien el propio mandatario delegó en la dirección de la Dian y más tarde en el Ministerio de Comercio, pero con quien hoy sostiene una confrontación pública en las redes sociales.

La noticia la confirmó Reyes en su cuenta de X este 1 de febrero, cuando interactuaba con sus seguidores en medio de las fuertes tensiones que tiene con el primer mandatario y después de revelar una conversación privada que sostuvo con Petro en una aplicación de mensajería.

Crece el escándalo por chat filtrado del presidente Gustavo Petro

Ante las críticas que recibió el exministro por compartir un pantallazo de ese chat con el jefe de Estado, en el que lo calificaron como un “politiquero traidor” y afirmaron que nunca debió estar en el Gobierno, Reyes respondió que es necesario erradicar de la política la “lealtad mafiosa”.

“Jugar limpio exige denunciar delitos —como lo hice yo siendo funcionario—, incluyendo la injuria y la calumnia del presidente, que ahora me acusa de complicidad en un genocidio por seguir sus órdenes“, comentó Luis Carlos Reyes en las últimas horas.

Pese a ser quien denunció la entrega de hojas de vida por recomendados políticos, Luis Carlos Reyes fue señalado por Roy Barreras como cercano a Papá Pitufo. La respuesta fue una denuncia penal.
Luis Carlos Reyes. Foto: esteban vega la-rotta-semana

Un seguidor lo confrontó en el mismo espacio: “Si fuera cierto que el presidente cometió un delito y que a usted eso lo indigna, pues iba y denunciaba en la Fiscalía, no en X. Así de simple, pero Ud. (usted) no es capaz”.

A lo que respondió Reyes, quien hoy busca competir por la Presidencia: “Lo denuncié ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, como corresponde cuando se trata de denuncias penales contra el presidente de la República”.

Luis Carlos Reyes denunciará al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

Horas antes, en el mismo pantallazo del chat que tuvo con Petro, Reyes le insistió: “Presidente, un economista debe, en efecto, decir siempre la verdad. Por favor, deje de difundir falsedades acerca de mi gestión, y reconozca, por ejemplo, que fue usted quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón a Israel”.

Hasta ahora, el primer mandatario no se ha referido a la situación.

