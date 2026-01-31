Crece el escándalo por chat filtrado del presidente Gustavo Petro

No para la controversia en redes sociales por cuenta de una conversación privada que publicó el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, con el presidente Gustavo Petro. En el círculo del petrismo se habla de una supuesta violación a la reserva.

La historia comenzó cuando el jefe de Estado compartió en X un extenso trino encabezado con la siguiente expresión: “Un economista debe decir la verdad”, y se despachó en contra de las versiones dadas por su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en una emisora.

La polémica no tiene que ver con el trino ni las palabras de Ocampo, sino con la respuesta que dio un exfucionario de las entrañas de Petro: Luis Carlos Reyes, el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, que hoy aspira a la Presidencia de la República.

Petro señaló en X al exministro Luis Carlos Reyes, y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

Es de público conocimiento que ambos tienen diferencias y que la relación se fracturó desde que Reyes salió del Ejecutivo, y que ya tramitan sus discusiones a través de las redes sociales y los medios de comunicación con acusaciones de alto calibre.

Reyes aprovechó la frase que usó Petro, que “un economista debe decir la verdad”, para defenderse de él:

“Presidente, un economista debe, en efecto, decir siempre la verdad. Por favor, deje de difundir falsedades acerca de mi gestión, y reconozca, por ejemplo, que fue usted quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón a Israel”, escribió el exministro.

Ellos son los hombres que justificaron cercanía con Petro para hablar de contrabando en la Dian; uno sería ficha de Papá Pitufo

Además, adjuntó un chat con el primer mandatario para justificar lo redactado:

Luis Carlos Reyes: “Presidente, jurídica de Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) me dice que usted prefiere que el decreto de prohibición de exportación de carbón a Israel aplique solo a contratos posteriores a la publicación del decreto, y no contratos posteriores al 30 de abril, como inicialmente se había planteado. ¿Es así?“.

Gustavo Petro: “Así es. Lo otro condena juriducamente (sic) el decreto. Debe ser la fecha de su expedición”.

Luis Carlos Reyes: “Listo, presidente”.

Chat entre Gustavo Petro y Luis Carlos Reyes. Foto: Tomado de la cuenta de X de Luis Carlos Reyes.

Frente a esto, se pronunció la exsecretaria de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, María Paula Fonseca: “La publicación, sin autorización, de deliberaciones o conversaciones en ejercicio de un cargo público con el presidente de la República sobre decisiones de Gobierno, con incidencia en asuntos internacionales o estrategia gubernamental, viola el deber de reserva del funcionario público”.

También reaccionó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal: “Este Gobierno es como un reality show. El exministro Luis Carlos Reyes acaba de dejar como un mentiroso a Petro”.

Gregorio Marulanda, aspirante a la Cámara de Representantes, dijo: “Ya Gustavo Petro llegó a la peor etapa del mitómano, que sus propios alfiles se desliguen y lo desmientan, le saquen los engaños al público. Sarabia también lo contradijo”.

Sacerdote lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por sus recientes declaraciones: “Irrespetuoso y vulgar”

De momento, el presidente Petro no se ha referido a la situación.