Nación

Sacerdote lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por sus recientes declaraciones: “Irrespetuoso y vulgar”

En un video que circula en redes sociales se dieron a conocer los señalamientos.

Manuel Santiago Sánchez González

31 de enero de 2026, 10:27 p. m.
Presidente Gustavo Petro fue fuertemente criticado.
Presidente Gustavo Petro fue fuertemente criticado. Foto: COLPRENSA

En días pasados, el mandatario Gustavo Petro realizó una declaración en la cual señalaba que, posiblemente, Jesús habría mantenido relaciones con María Magdalena.

El discurso se dio en medio del anuncio de los procesos de colaboración entre el Gobierno nacional y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para revivir el Hospital San Juan de Dios de la capital del país.

Ana del Castillo arremetió contra Gustavo Petro por comentario sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste”

Petro detalló aspectos de su vida y, en un momento del discurso, señaló que una de las máximas figuras del catolicismo habría fallecido rodeado de mujeres.

“Hizo el amor. Sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento. Él no murió como Simón Bolívar, falleció rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas”, señaló Petro.

Nación

Nación

Nación

Nación

Nación

Nación

Nación

Nación

Macroeconomía

Nación

Diversas voces han criticado el pronunciamiento del presidente. Por medio de un video compartido en internet, un sacerdote católico lanzó un fuerte mensaje señalando a Petro de “irrespetuoso”.

“¿Cómo es que semejante payaso, hace dos días atrás, se para ya con ese tonito desagradable a decir que Jesús hizo el amor con María Magdalena? Irrespetuoso, vulgar, y fácilmente empiezan a decirles a algunos: ‘No, es que él tiene una libre interpretación’, que interprete lo que a él se le dé la gana del Señor“, destacó el sacerdote.

Por otra parte, el sacerdote analizó las labores de Petro a lo largo de su administración, señalando que él mismo ha destruido diversos factores del país. Además, criticó a algunos fieles que, según el religioso, aplauden las labores del mandatario.

El presidente Petro insistió en que “sí hay hechos sobrevinientes” para declarar una emergencia económica. “Sobrevendrán, y entonces preguntarán: ¿por qué no se tomaron las medidas a tiempo?”, aseguró.
El presidente Petro ha recibido fuertes críticas por sus recientes declaraciones. Foto: CÉSAR CARRIÓN

“Ha destruido la seguridad, ha destruido la salud, ha destruido todos los proyectos sociales, los ha truncado, busca pelea a todo lado, a cada momento y a cada instante. Ahora se mete también con mi Dios, manda cáscara, y hay algunos que dicen ser católicos y lo aplauden, y lo aplaudían ese día. Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde llega la estupidez de algunas personas? Nos están ofendiendo en nuestra fe, y no se dice absolutamente nada”, puntualizó el sacerdote.

Otros pronunciamientos

Por medio de un comunicado, los obispos del país se pronunciaron sobre las declaraciones del mandatario.

“Para quienes seguimos las enseñanzas del hijo de Dios, con fundamento en las sagradas escrituras y en la tradición de la Iglesia, su nombre es santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios verdadero”, señalaron los obispos del país.

