Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 4:36 p. m.
Lorena Ríos le contestó a Gustavo Petro.
Lorena Ríos le contestó a Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La senadora Lorena Ríos, del partido cristiano Colombia Justa Libres, le reclamó al presidente Gustavo Petro por la referencia que hizo a la historia de Jesús, en la que dijo que, supuestamente, habría tenido relaciones con María Magdalena, entre otros hechos alejados del relato bíblico tradicional.

“¿Hasta cuándo, señor presidente, con esos ataques a la fe en Colombia? Como senadora cristiana he sido una víctima sistemática de sus ataques, porque he tomado decisiones coherentes que van en contravía de lo que usted quiere hacer en este Gobierno: unas reformas sociales que no tienen pies ni cabeza”, aseguró la senadora.

Ríos reclamó porque Petro, en una ocasión, hizo una referencia a ella y a la iglesia que lidera, al señalar que supuestamente eran “codiciosos”, en alusión a un texto del “rico Epulón”.

“Después dijo que nosotros íbamos en contra de Jesús, el obrero y el carpintero. En vísperas del nacimiento de Jesús, el 24 de diciembre, dijo que estábamos en contra de la vida porque no le aprobamos la reforma a la salud”, afirmó Ríos.

La senadora señaló que, como mujer de fe y garante de la libertad religiosa, le pide, a nombre de miles de creyentes en el país, que respete la fe.

Gustavo Petro, sorpresivamente, habló de su intimidad en medio de un discurso público: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”

En medio de un discurso en el hospital San Juan de Dios en Bogotá, Petro hizo la referencia. El presidente afirmó que Jesús “hizo el amor”. “A lo mejor con haría Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento. Él no murió como Simón Bolívar, falleció rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”, afirmó el mandatario.

Esas declaraciones generaron malestar especialmente en la comunidad religiosa. La Confederación Evangélica de Colombia se pronunció rechazando estos hechos. “Desde la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las afirmaciones realizadas públicamente en Bogotá por el presidente de la República, en las que se sugiere que Jesucristo sostuvo una relación sexual con María Magdalena”, reclamaron.

Comisión Séptima reforma laboral
La senadora Lorena Ríos cuestionó al mandatario. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además, dijeron que consideran que estas declaraciones tergiversarían “la verdad histórica, bíblica y teológica, y constituyen una falta de respeto hacia la figura central de la fe cristiana: Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo, cuya vida y mensaje están claramente establecidos en las Sagradas Escrituras”.

Por su parte, defendieron el relato bíblico canónico que consideran fundamental para la fe cristiana, en el cual no se menciona la teoría expuesta por Petro.

“Por el contrario, presenta a Jesucristo como santo, íntegro y obediente al propósito divino, y a María Magdalena como una discípula fiel y transformada por su gracia, no como objeto de especulación ni distorsión ideológica”, dijeron desde Cedecol.

