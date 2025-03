La particular reacción de una senadora de la Comisión Séptima por ataques de Petro: “Lo bendigo”

“Ay, Lorena, confundes redes y perfiles falsos con realidad. Has errado profundamente por no mirar la realidad. El pueblo se movilizará, pero no para defender a los negociantes de la salud, como muestra tu ínfima manifestación. El pueblo se movilizará por la justicia. Solo mira la marcha de jóvenes que ahora no quieren dejar entrar al Congreso de la República porque les da a ustedes miedo. Le tienen miedo al pueblo los que se vendieron por la codicia”, dijo en Petro en el mensaje.