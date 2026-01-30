Desde muy joven, Ana del Castillo se destacó en la escena musical por su voz potente y su capacidad interpretativa, cualidades que la llevaron a perfilarse rápidamente como una de las grandes apuestas del vallenato. Con el paso de los años, su carrera fue tomando fuerza y consolidándose, incluso en medio de episodios complejos y polémicas personales que influyeron en la percepción que tenían de ella tanto los medios como el público.

En días recientes, la cantante volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una publicación que generó múltiples reacciones. El mensaje estuvo relacionado con unas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Jesús y María Magdalena, frente a las cuales la artista decidió pronunciarse, desatando comentarios y debates entre sus seguidores.

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

De acuerdo con lo que quedó registrado, Ana del Castillo, que ha protagonizado momentos inesperados, publicó un video en el que cuestionó al mandatario, asegurando que lo que estaba diciendo era incorrecto en todo sentido. Sus declaraciones fueron reprochadas por algunos seguidores, ante lo cual ella también se defendió.

“Yo no me avergüenzo de Cristo, yo soy hija de Cristo. La gente dice que no puedo hablar, pero voy a hablar”, dijo al inicio.

Hablando desde su fe religiosa, la cantante indicó que las consecuencias por hablar así serían graves, por lo que afirmó que los comentarios del presidente constituían blasfemias.

“¿Sabes una cosa, Petro? Te metiste con Dios, oíste. Y te van a llegar consecuencias graves. Blasfemaste contra el Señor, oíste, desgraciado”, visiblemente incómoda.

Tras asegurar que en las santas escrituras no se mencionaba ningún tema de intimidad relacionado con el hijo de Dios, la artista cuestionó duramente al presidente, al señalar que no estaba de acuerdo con este tipo de afirmaciones sin conocimiento religioso.

“¿Dónde en la Biblia dice que Jesús hizo el amor con alguien? Ojo, que en la Biblia no se puede modificar ni una tilde ni una coma”, agregó.