Draco Rosa es, oficialmente, colombiano: el emotivo gesto del presidente Petro con el artista

El presidente Gustavo Petro Urrego, en compañía de la canciller Rosa Villavicencio, otorgó de manera oficial la nacionalidad colombiana al reconocido cantante, compositor y productor musical puertorriqueño Robert Edward Rosa Suárez, conocido artísticamente como Robi Draco Rosa.

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El acto protocolario, que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, formalizó la incorporación del intérprete a la ciudadanía colombiana mediante el proceso de naturalización.

De acuerdo con la información oficial del Gobierno nacional, la entrega de la carta de naturaleza se produjo tras un encuentro privado entre el jefe de Estado y el cantautor.

Durante esta reunión, Draco Rosa expresó formalmente su voluntad de adquirir la nacionalidad del país suramericano, con el cual ha mantenido un estrecho vínculo cultural a lo largo de su carrera.

Robi Draco Rosa recibe la nacionalidad colombiana de manos de la canciller Rosa Villavicencio. Foto: Cancillería

En el evento también participó la directora del Centro Nacional de las Artes, Xiomara Suescún, quien dio la bienvenida al artista como nuevo ciudadano y resaltó los lazos construidos durante décadas entre la obra musical del puertorriqueño y el público colombiano.

Durante la ceremonia, el presidente Gustavo Petro destacó el valor simbólico de este otorgamiento y celebró la decisión del artista de unirse formalmente a la nación:

“Mucha gente del mundo hoy se siente orgullosa si tiene la ciudadanía colombiana, porque es una ciudadanía de la libertad y la vida”.

Añadió que la nacionalidad colombiana representa valores profundamente ligados a la dignidad humana, conectando el discurso oficial con las narrativas gubernamentales sobre la paz y la vida que promueve la actual administración.

Robi Draco Rosa estrenó el álbum ‘Olas de luz’ el 24 de abril de 2026. Foto: Oveck

Draco Rosa y su arraigo con Colombia

Con una trayectoria consolidada en la música latinoamericana contemporánea, Draco Rosa es considerado uno de los compositores y productores más influyentes de la región.

Su carrera abarca desde su participación en la agrupación juvenil Menudo hasta una exitosa faceta como solista y productor de grandes éxitos internacionales para artistas como Ricky Martin.

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La relación de Draco Rosa con Colombia no es nueva. El artista ha visitado el país en múltiples ocasiones para presentarse en festivales de gran envergadura como Rock al Parque y en diversos escenarios privados.

Además, en años recientes, el músico ha manifestado públicamente su interés por proyectos sostenibles y agrícolas, adquiriendo predios en el territorio nacional dedicados al cultivo de café de alta calidad, lo que demuestra un vínculo que trasciende los escenarios musicales y se traslada a la inversión local y el desarrollo rural.

Este acto de naturalización representa un nuevo capítulo en la identidad del artista, quien desde ahora goza de los derechos y deberes que confiere la constitución del país andino.