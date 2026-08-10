Abelardo De La Espriella confirmó que el terremoto dejó en Chocó 13 muertos, 119 heridos y 1.467 afectados: “Está el dinero para atender la tragedia”

El presidente Abelardo De La Espriella inició un recorrido maratónico por las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido este lunes 10 de agosto, que dejó como saldo más de 100 personas muertas.

De La Espriella empezó su desplazamiento por Chocó, hasta donde llegó con un equipo de ministros con el que prometió hacerle frente de inmediato a la emergencia.

“Solidaridad con el pueblo chocoano por esta tragedia. Tenemos hasta el momento, según el último reporte, 13 fallecidos, 119 heridos, 1.467 afectados y cinco personas desaparecidas”, reportó el primer mandatario desde Quibdó.

Imágenes de la emergencia generada por el terremoto en Chocó. Foto: API.

De La Espriella dijo que le pidió “de manera clara” a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, caracterizar a las víctimas para girar los recursos del orden central.

“El Gobierno nacional está con el pueblo chocoano, tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caractericen las víctimas. Ahí está el dinero para atender la tragedia. Y estamos seguros de que con la ayuda de Dios y el nuevo Gobierno podamos superar este terrible impase que enluta a Colombia y al pueblo chocoano”, enfatizó.

Imágenes registran los daños y afectaciones provocados por el fuerte sismo en el Chocó, donde las autoridades avanzan en la evaluación de la emergencia. Foto: Captura de pantalla video El Colombiano

El Chocó, expresó, nunca más será la tierra del olvido. “En la era del Tigre, este departamento tendrá un lugar trascendental e importante. A este departamento el centralismo lo abandonó a su suerte hace muchos años y hoy hay una cantidad de deudas históricas con esta región que cualquier persona pensaría que son impagables”, dijo.

De La Espriella llegó a Quibdó acompañado de su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, “quien ha dispuesto todo el aparato policial y militar para traer a nuestros ingenieros y rescatistas, además de caninos para atender la emergencia como corresponde”.

También estuvo presente el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, “para que determinemos la afectación de las viviendas tras el terremoto que superan las 1.400. Para eso, dispondremos de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras restauramos y reparamos sus predios, puedan irse a un arriendo″.

Una iglesia en el Chocó colapsó tras el terremoto. Foto: API.

Al presidente también lo acompañó la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien priorizará la atención médica de las personas enfermas y heridas tras la tragedia. Algunas de ellas, anticipó De La Espriella, serán remitidas desde Quibdó hasta Medellín.

“Vamos a salir de esto. Me comprometo, gobernadora, a hacer un encuentro regional donde el Gobierno vendrá en pleno para mirar las deudas en materia social, de infraestructura y seguridad. Por lo pronto, vamos a resolver la emergencia. Hay voluntad para hacerlo. Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado. Y yo, como abogado, tengo un alto sentido de lo justo y acá se ha cometido una injusticia”, remató.

El presidente continuó su maratónico desplazamiento por Cali.