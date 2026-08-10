El presidente Abelardo De La Espriella sigue conformando su gabinete para el arranque de su Gobierno. SEMANA conoció que la excongresista Lina María Garrido será la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El presidente electo Abelardo De La Espriella reveló las primeras directrices de la relación con el gobierno de Nayib Bukele

Se trata de una entidad que se encarga de administrar las tierras del país y nació tras el acuerdo de paz de La Habana con las Farc en 2016. En el Gobierno Petro fue relevante por la reforma rural integral, una de las principales banderas del mandatario.

Garrido venía de ser congresista de Cambio Radical y, aunque intentó repetir curul, no logró llegar al Congreso. En la más reciente campaña presidencial, apoyó al Tigre.

La excongresista hizo una fuerte oposición al expresidente Gustavo Petro; de esa manera, ganó reconocimiento, especialmente tras su discurso por el Estatuto de Oposición en la instalación de la tercera legislatura del Congreso.

“Yo voté por usted… hoy, tres años después, no hay nada que mostrar. Usted, presidente Gustavo Petro, traicionó a Colombia. Cuando uno lleva tres años en el poder, las obras son las que hablan por uno”, reclamó Garrido en ese momento, lo que generó el respaldo de la oposición y la molestia del petrismo, especialmente del presidente Petro y otros miembros de su gabinete que se encontraban en el recinto.

Lina María Garrido hizo oposición a Petro cuando fue congresista. Foto: Guillermo Torres / Semana

Posteriormente, contó lo que sucedió tras ese episodio. “Voy a confesarles algo. Vuelvo y les repito; yo llevaba con esta decisión del Senado hace tiempo y había hecho algunas reuniones, había conversado con personas y, la verdad, en todos los casos me decían que no, porque nadie me conocía a nivel nacional, que era muy difícil. Pero cuando pasó lo del 20 de julio, el teléfono empezó a sonar”, dijo.

Su nombre ha sonado recientemente porque desde el Gobierno nacional, concretamente el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha liderado una demanda en contra de la excongresista y otros parlamentarios de oposición por supuestamente haberle solicitado a Estados Unidos intervenir en las pasadas elecciones.

“La Corte Suprema de Justicia, en el adelanto de las investigaciones que se derivan de mi denuncia, me ha citado para que yo me reitere y adicione elementos a las conductas que pueden ser tipificadas como delitos de menoscabo a la integridad nacional y de incitación a la guerra contra Colombia por parte del senador Pulido y los exrepresentantes a la Cámara”, expresó Sanguino.

Inicialmente, se había hablado de que Garrido estaría en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); sin embargo, estaría todo listo para que llegue a la ANT.