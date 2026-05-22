Cara a cara entre el presidente Petro y los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Polo Polo en la Corte Suprema

La mañana de este viernes 22 de mayo fue protagonista de una audiencia de conciliación a la que asistió el presidente Gustavo Petro por varios procesos contra los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo, que avanzan en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el norte de Bogotá.

Hasta esas instalaciones llegó el jefe de Estado junto a su abogado Alejandro Carranza para la audiencia de conciliación que programó el magistrado César Reyes, expresidente de la Sala de Instrucción, quien lleva las denuncias por injuria, calumnia y otros delitos contra los congresistas.

Fuentes al interior de la diligencia le confirmaron a SEMANA que también asistió el senador del Partido Verde Jota Pe Hernández, pero los congresistas Lina Garrido y Miguel Polo Polo no llegaron a la audiencia que se desarrolla en el norte de Bogotá.

Las denuncias del presidente

El 6 de enero de este año, el abogado del presidente presentó ante la Corte Suprema una denuncia penal en contra de la representante a la Cámara Lina Garrido, por el delito de “menoscabo de la integridad nacional con afectación a la soberanía, la unidad nacional y la legitimidad institucional del jefe de Estado”.

Después de que la congresista utilizara su cuenta de X, según la defensa del mandatario, para deslegitimar “sistemáticamente” su elección mediante “imputaciones reiteradas de criminalidad, traición y alianza con estructuras criminales”.

Representante a la Cámara Miguel Polo Polo. Foto: Samantha Chávez

En una de esas publicaciones, Garrido anunció la radicación de una proposición en la Cámara de Representantes para que el legislativo reconociera al Cartel de los Soles como una organización “criminal y terrorista trasnacional”.

Un día después, el abogado Carranza presentó otra denuncia penal contra el senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe, por el mismo delito del que acusaron a Garrido y también por la “posible concurrencia de injuria y calumnia”.

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Esa denuncia de 11 páginas también destacó que la cuenta de X del senador Hernández ha tenido una “fase de deslegitimación reiterada” en contra del presidente Petro con señalamientos de criminalidad, traición, fraude y vínculos con narcotráfico.

Una de esas publicaciones anexadas al documento fue la que realizó el pasado 18 de septiembre de 2024, cuando responsabilizó al mandatario de las muertes de soldados, policías, líderes sociales y hasta de “cada civil masacrado”, aseguró el senador en sus redes.

El jefe de Estado también ha denunciado al congresista Miguel Polo Polo por injuria, calumnia y hostigamiento agravado por los señalamientos que también ha hecho en su contra a través de X. Aunque en ese caso han existido conciliaciones, los procesos no llegan a buen término.