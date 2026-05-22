En medio de la polémica por la posible libertad por vencimiento de términos en el caso por la muerte de Jaime Esteban Moreno, este viernes, 22 de mayo, se conoció una decisión que evitaría esta situación.

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Desde el complejo judicial de Paloquemao confirmaron que se reprogramó para el próximo 27 de mayo la audiencia preparatoria de juicio en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el delito de homicidio agravado.

El Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento transitorio, fijó la nueva diligencia judicial para “salvaguardar los derechos fundamentales y las garantías de los procesados, así como los de las víctimas, e imprimir celeridad al trámite judicial, conforme a los lineamientos de descongestión establecidos por el Consejo Seccional de la Judicatura”.

🗣 J-801 penal cto transitorio descongestión Bta: #InformacionDeInteres la audiencia #Preparatoria para #JuicioOral en contra de Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González será el próximo 27 de Mayo , 10 am. Proceso por la muerte de Jaime Esteban Moreno estudiante de @Uniandes — Complejo Judicial de Paloquemao (@prensapaloq) May 22, 2026

Igualmente, se fijó la continuación de las audiencias para los días 9 y 23 de junio con el fin de darle celeridad al proceso penal.

En este caso es clave recordar que a comienzos de febrero pasado, la Fiscalía General confirmó que se había cerrado cualquier acercamiento para la firma de un preacuerdo. “No se pudo llevar a cabo un preacuerdo. Se intentó”, señaló en ese momento la fiscal de la Unidad de Vida.

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Por esto, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación en contra de Suárez y González, citando que existían varias pruebas que los implicaban en propinarle una golpiza mortal al estudiante Jaime Esteban Moreno a la salida de una fiesta de disfraces en la discoteca Before Club, en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

“Se puso a la víctima en una situación de indefensión”, enfatizó la fiscal al señalar que el joven fue atacado sin justificación alguna cuando caminaba por la calle en compañía de un amigo.

Fracasó el preacuerdo en el caso del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía acusó a dos jóvenes por el delito de homicidio agravado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oSVhEB2qTI — Revista Semana (@RevistaSemana) February 18, 2026

La Fiscalía indicó que primero Juan Carlos Suárez Ortiz, quien era conocido por practicar artes marciales, lo atacó en varias oportunidades. Luego, cuando estaba en el suelo, apareció Ricardo Rafael González Castro, quien vendía perros calientes, y llegó al lugar para seguir la golpiza.

Cuando dejaron malherido al joven estudiante, se devolvieron a la discoteca como si nada hubiera pasado.

Estas son las caras de los presuntos asesinos del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Foto: X: @LatamBuzz

El dictamen de Medicina Legal señaló que el joven falleció por politraumatismos en la cara, cráneo y tórax.

La Fiscalía aseguró que se trató de una conducta dolosa, ya que los agresores sabían que con su actuar podían causarle graves daños e incluso la muerte.

En la audiencia del pasado 2 de febrero, los procesados aceptaron su participación en los hechos materia de investigación.