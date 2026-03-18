La Policía de Bogotá presentó el cartel de los más buscados por homicidio en la ciudad. Estas personas tienen orden de captura vigente por hechos ocurridos en 2025 en distintas localidades de la capital.

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Dentro de ese listado, y según se ha conocido, estaría incluida Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, conocida como la mujer del “disfraz azul”, quien es buscada por su presunta participación en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, un caso que ha generado atención en la ciudad y gran conmoción.

El cartel hace parte de las acciones que adelantan la Policía y la Fiscalía para ubicar a los responsables de este delito, en medio de la estrategia de seguridad que se viene desarrollando en Bogotá.

Cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los casos por los que son requeridas estas personas ocurrieron en zonas como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Barrios Unidos, Tunjuelito y Rafael Uribe. En varios de ellos se utilizaron armas de fuego o armas cortopunzantes, y algunos se dieron en medio de riñas.

Entre los nombres que aparecen está Horacio José Crespo Villeros, investigado por un homicidio con arma de fuego en vía pública en Tunjuelito. También figura David Stiven Rivera Cubides, señalado por un hecho con arma cortopunzante en medio de una riña en Ciudad Bolívar.

A esto se suma Juan Carlos García Quitián, requerido por otro homicidio con arma de fuego en esa misma localidad. Por su parte, Oscar Libardo Rodríguez Rojas es buscado por el feminicidio de su esposa en Barrios Unidos.

El cartel lo completan Milton Alfonso Millán Piraján, alias el Gordo, vinculado a una riña en Rafael Uribe; Harold Manuel Martínez Ayola, alias Campanita, por un homicidio en Kennedy; y Manuel Alejandro Castro Mora, alias Chencho, requerido por homicidio agravado y porte ilegal de armas en Suba.

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Según las autoridades, cuatro de estos casos están relacionados con riñas. Solo en 2025 se registraron 372 homicidios bajo esta modalidad, lo que representó el 32 % del total en la ciudad.

110 capturados en el primer trimestre de 2026

La publicación de este cartel se da en medio de otros resultados operativos. En lo que va de 2026, ya han sido capturadas 110 personas por homicidio, 44 en flagrancia y 66 por orden judicial.

110 capturados en el primer trimestre de 2026. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Además, la Policía reportó la incautación de 314 armas de fuego, más de 36 armas traumáticas y cerca de 49.000 armas cortopunzantes en los primeros meses del año.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita ubicar a estas personas, asegurando que se garantiza reserva absoluta.