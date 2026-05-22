Un soldado profesional asignado al Batallón de Despliegue Rápido No. 11 fue enviado a la cárcel por, presuntamente, entregarle información militar a las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento del Cauca.

El militar habría contactado a integrantes del Grupo Armado Residual Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

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Esto con el fin de transmitirles información sensible y de carácter reservado relacionada con actividades operacionales, movimientos de tropas y asuntos concernientes al servicio.

Esta situación, según alertó la Fiscalía 2210 Penal Militar y Policial, puso en riesgo la seguridad tanto de la Fuerza Pública como de las operaciones militares en el sector de El Plateado.

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La investigación fue apoyada por el Batallón de Contrainteligencia de Fronteras No. 2 para la recolección y el análisis de información que permitió identificar al soldado que habría filtrado la información.

Por esto, la Fiscalía Penal Militar le imputó el delito de revelación de secretos.

El Juzgado 1717 Penal Militar y Policial, con función de control de garantías, ordenó cobijar con medida de aseguramiento al soldado tras valorar los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida.

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En la decisión se alertó que es necesrio proteger la investigación, la seguridad de la Fuerza Pública, la reserva operacional y garanitizar la presencia del militar en el proceso que se le adelanta.

En la actualidd, por motivos de seguridad, el soldado profesional se encuentra recluido en un establecimiento carcelario destinado para los integrantes de la Fuerza Pública.