¿Negoció su entrega? Este es el perfil criminal de alias Kevin, el terror de las disidencias de Mordisco en el Cauca

Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, cabecilla de la estructura Carlos Patiño, quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 1:05 p. m.
Prontuario delictivo-según la fuerza pública- de alias Kevin, cabecilla en el Cauca.
El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó la entrega de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, cabecilla de la estructura Carlos Patiño, una de las facciones más sangrientas de Iván Mordisco en el Cauca.

Alias Kevin de las disidencias de las Farc.
Por Kevin se ofrecía una recompensa de hasta 1.600 millones de pesos. “La presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla del grupo criminal Carlos Patiño”, dijo el presidente Petro.

“Alias Kevin, con 16 años en esta estructura, era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta 1.614 millones de pesos”, añadió el jefe de Estado.

Sobre su desmovilización, se informó por fuentes militares, que alias Kevin se entregó al Ejército en una licorera del Bordo, Cauca, luego de que un integrante de las mismas disidencias de las Farc lo convenciera de que se entregará ante las autoridades. Kevin, se entregó a unidades del Gaula militar con su fusil.

Sobre el pasado criminal de alias Kevin, recordó el presidente Petro algunas de las acciones más violentas del cabecilla.

• 8 de enero de 2025: hostigamiento contra unidades BADRA10 en Balboa (Cauca) con empleo de fusilería.

Prontuario delictivo-según la fuerza pública- de alias Kevin, cabecilla en el Cauca.
• 15 de enero de 2025: acción terrorista contra el Ejército en la vereda La Ceiba, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos.

• 18 de enero de 2025: acción terrorista contra tropas del Ejército en el sector El Lavadero (Argelia, Cauca), con drones cargados de explosivos, lo que dejó a un soldado profesional herido.

• 22 de enero de 2025: ataque contra unidades mecanizadas del Ejército y Policía Nacional en El Plateado (Cauca), mediante activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) en un eje vial.

• 28 de enero de 2025: atentado contra tropas del BAFUR3 en el barrio 7 de Agosto, corregimiento El Plateado (Argelia, Cauca), con activación de AEI.

• 9 de febrero de 2025: dirigió el lanzamiento de tres AEI (artefacto explosivo improvisado) mediante drones contra unidades ubicadas en el El Plateado (Argelia, Cauca).

• 6 de marzo de 2025: promovió una asonada en El Plateado (Cauca), instrumentalizando y constreñendo a la población civil para enfrentar a la Fuerza Pública.

Información de la fuerza pública señala que alias Kevin fue trasladado a Bogotá, en donde se espera que sea puesto a disposición de las autoridades competentes. En su dosier figuran dos órdenes de captura en su contra.

Por su parte, fuentes militares indagan si Kevin negoció su entrega en medio de la ofensiva militar que hay en el Cauca con la Operación Perseo.

