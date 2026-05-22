¿Por qué hay cambios en el agua en viviendas del norte de Bogotá? Acueducto explica

En los últimos días, habitantes de varios sectores del norte y occidente de Bogotá reportaron cambios en la coloración del agua que llega a sus viviendas. Los reportes se conocieron a través de redes sociales, en localidades como Usaquén, Suba y Engativá, así como en municipios cercanos a la capital en la salida por la AutoNorte, como son Cajicá y Chía; se evidenció el cambio de la coloración del agua, lo que alertó a la ciudadanía.
Ante la situación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Alcaldía entregaron explicaciones sobre lo ocurrido y aseguraron que el agua sigue siendo apta para el consumo humano.
Según el Acueducto, la variación en el color del agua se debe a trabajos operativos que se adelantan en la Planta de Tratamiento Tibitoc y Weisner, dos de las principales infraestructuras encargadas del abastecimiento de agua potable para Bogotá y municipios de Cundinamarca. Las labores incluyen el equilibrio del suministro de agua entre las dos plantas de tratamiento para empezar a preparar las medidas para el fenómeno de El Niño.
La entidad señaló que estas maniobras generan cambios temporales en la operación de las redes matrices y modificaciones en la presión del agua dentro de las tuberías, situación que puede ocasionar que sedimentos acumulados se desprendan y alteren momentáneamente el color del líquido.
En meses anteriores, se adelantaron trabajos de modernización en Tibitoc con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema y mejorar la distribución del servicio tanto en Bogotá como en municipios vecinos.
El Acueducto también informó que, pese a la coloración amarilla o marrón que se ha presentado en algunos hogares, el agua mantiene las condiciones de potabilidad establecidas para el consumo humano. La empresa aseguró que se mantienen protocolos permanentes de vigilancia y monitoreo sobre la calidad del recurso hídrico.
Además, la entidad explicó que cuadrillas técnicas fueron trasladadas a las zonas afectadas para realizar labores de purga y limpieza mediante la apertura de hidrantes, con el objetivo de normalizar el color del agua en las redes de distribución.
La Planta Tibitoc tiene un papel clave dentro del sistema de abastecimiento de Bogotá, especialmente para sectores del norte y occidente de la ciudad. Desde allí se distribuye agua potable hacia localidades como Suba, Engativá, Fontibón y Usaquén, además de municipios cercanos como Chía y Cajicá.
Las autoridades recomendaron a los usuarios dejar correr el agua durante algunos minutos en caso de notar cambios en la coloración y comunicarse con las líneas oficiales del Acueducto si la situación persiste durante varias horas.