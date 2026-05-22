¿Por qué hay cambios en el agua en viviendas del norte de Bogotá? Acueducto explica

En los últimos días, habitantes de varios sectores del norte y occidente de Bogotá reportaron cambios en la coloración del agua que llega a sus viviendas. Los reportes se conocieron a través de redes sociales, en localidades como Usaquén, Suba y Engativá, así como en municipios cercanos a la capital en la salida por la AutoNorte, como son Cajicá y Chía; se evidenció el cambio de la coloración del agua, lo que alertó a la ciudadanía.

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Ante la situación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Alcaldía entregaron explicaciones sobre lo ocurrido y aseguraron que el agua sigue siendo apta para el consumo humano.

Según el Acueducto, la variación en el color del agua se debe a trabajos operativos que se adelantan en la Planta de Tratamiento Tibitoc y Weisner, dos de las principales infraestructuras encargadas del abastecimiento de agua potable para Bogotá y municipios de Cundinamarca. Las labores incluyen el equilibrio del suministro de agua entre las dos plantas de tratamiento para empezar a preparar las medidas para el fenómeno de El Niño.

El Acueducto respondió a la preocupación de la ciudadanía por el color amarillo del agua en Bogotá. Foto: Tomada de X @LauraGMadero

La entidad señaló que estas maniobras generan cambios temporales en la operación de las redes matrices y modificaciones en la presión del agua dentro de las tuberías, situación que puede ocasionar que sedimentos acumulados se desprendan y alteren momentáneamente el color del líquido.

En meses anteriores, se adelantaron trabajos de modernización en Tibitoc con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema y mejorar la distribución del servicio tanto en Bogotá como en municipios vecinos.

El Acueducto también informó que, pese a la coloración amarilla o marrón que se ha presentado en algunos hogares, el agua mantiene las condiciones de potabilidad establecidas para el consumo humano. La empresa aseguró que se mantienen protocolos permanentes de vigilancia y monitoreo sobre la calidad del recurso hídrico.

Además, la entidad explicó que cuadrillas técnicas fueron trasladadas a las zonas afectadas para realizar labores de purga y limpieza mediante la apertura de hidrantes, con el objetivo de normalizar el color del agua en las redes de distribución.

Planta de tratamiento Tibitoc. Foto: Acueducto de Bogotá.

La Planta Tibitoc tiene un papel clave dentro del sistema de abastecimiento de Bogotá, especialmente para sectores del norte y occidente de la ciudad. Desde allí se distribuye agua potable hacia localidades como Suba, Engativá, Fontibón y Usaquén, además de municipios cercanos como Chía y Cajicá.

Las autoridades recomendaron a los usuarios dejar correr el agua durante algunos minutos en caso de notar cambios en la coloración y comunicarse con las líneas oficiales del Acueducto si la situación persiste durante varias horas.