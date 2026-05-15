Modalidad de estafa: suplantan la web de pagos del Acueducto de Bogotá para robar a usuarios

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá emitió una advertencia pública dirigida a todos sus suscriptores ante la detección de portales web fraudulentos.

¿Lo llaman, no responden nada y cuelgan? Ojo, es una nueva modalidad de estafa: debe hacer estas cuatro cosas

Según la entidad, diversas organizaciones delictivas han diseñado plataformas digitales idénticas a la oficial con el único objetivo de desviar los recursos económicos que los ciudadanos destinan para cancelar sus obligaciones de suministro de agua y saneamiento.

De acuerdo con los reportes internos, el esquema de fraude se apoya principalmente en la suplantación de la identidad corporativa.

Los responsables de los hurtos envían notificaciones de cobro mediante servicios de mensajería como WhatsApp y mensajes de texto tradicionales, medios que la institución no utiliza para gestionar recaudos ni facilidades de pago, aclaró el acueducto.

El acueducto respondió antes las denuncias que le llegaron de algunos usuarios presuntamente estrafados. Foto: Getty Images/iStockphoto

La institución comunicó que en estas comunicaciones irregulares se adjuntan enlaces que dirigen a los ciudadanos hacia cuentas bancarias externas que no guardan relación con las arcas del distrito.

Detección de las irregularidades

El impacto económico de esta modalidad suele ser identificado de forma tardía por los afectados, según informó la entidad.

Para evitar caer en estafas, el acueducto recordó cuáles son sus canales de pago. Foto: Semana

Los reportes compartidos por el Acueducto indican que la situación sale a la luz pública cuando los ciudadanos reciben las notificaciones físicas de mora en sus predios o, en casos más avanzados, cuando los operarios programan la interrupción del servicio técnico ante la falta de registro de los saldos en el sistema comercial de la empresa.

Medidas de prevención e inscripción segura

Frente al incremento de estas denuncias, la organización recordó la disponibilidad de sus canales de atención digital validados.

La principal herramienta de contención es su Oficina Virtual, una sección del portal que cuenta con los protocolos de seguridad necesarios para procesar transacciones bancarias directas sin la intermediación de terceros.

Para realizar el proceso de registro y asegurar el destino de los fondos, las personas deben realizar la gestión bajo un protocolo específico:

Acceder de forma directa al enlace oficial del sistema virtual del acueducto.

Tramitar el formulario de ingreso empleando una dirección de correo electrónico personal y el número de cuenta contrato visible en las facturas físicas.

Los usuarios se dan cuenta de la estafa una vez llega un recibo por altas sumas en mora o uno nuevo con un monto diferente al que pagaron. Foto: A.P.I

A través de esta herramienta digital, los ciudadanos pueden procesar las facturas de manera directa, formalizar acuerdos de financiamiento de deudas y adelantar reclamos administrativos. El uso estricto de los portales autorizados funciona como una barrera técnica frente a las modalidades de robo virtual.

Las directivas enfatizaron que el monitoreo constante de los canales de navegación por parte de los usuarios es indispensable para mitigar el impacto de las estafas electrónicas en la capital del país.