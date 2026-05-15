¿Por qué hace tanto calor en Medellín? Alcaldía explica y diseña un plan de contingencia

Aunque todavía no ha llegado el fenómeno de El Niño que se anticipaba al país, los antioqueños ya reportan jornadas enmarcadas por calores intensos. Estos cambios climáticos que se avecinan son la principal razón de esta sensación térmica, por lo que la Alcaldía ya dio a conocer nuevas medidas.

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El fenómeno llegaría a mitad de año

De acuerdo con lo revelado por las autoridades este viernes en una rueda de prensa, el fenómeno de El Niño llegaría al país entre junio y julio. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, reveló que es altamente probable la consolidación de este factor climático a mitad de año.

Colombia ha presentado condiciones anómalas en materia climática en el 2026. Foto: Ideam API

Por su parte, la directora del Ideam -entidad climática en Colombia-, Ghisliane Echeverry, ha explicado que los modelos climáticos internacionales anticiparían la llegada de calor al territorio nacional.

Con este contexto, la Alcaldía de Medellín anunció un nuevo plan de contingencia para la transición a temporada de menos lluvias.

Plan de contingencia en Medellín

A través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, la Alcaldía diseñó una estrategia de cara a los posibles incendios forestales en zonas boscosas.

Este es el principal foco, al reconocer que la ciudad está ubicada en una zona montañosa, siendo la región andina una zona caracterizada por esta oportunidad ambiental.

El Distrito trabaja para evitar incendios forestales. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Las autoridades antioqueñas advirtieron que los pronósticos regionales señalan que algunas lluvias persistirán en la región hasta mediados de junio, momento en el cual inicia la transición climática.

Aunque no revelaron las acciones concretas con las que enfrentarán el fenómeno natural, las autoridades distritales aseguraron que adelantarán trabajos que le hagan frente a esta posible problemática. Así mismo, destacaron los logros en el marco preventivo a lo largo de este año.

Logros en 2026

Aunque la ciudad ha estado enmarcada por lluvias en el primer semestre del año, incluso sus calles se han visto afectadas por estas condiciones climáticas, las autoridades aseguran que se han enfrentado retos por las oleadas de calor y las de lluvia, en las que han logrado prevenir:

81 deslizamientos

453 casos relacionados con árboles

74 inundaciones

26 incendios forestales.

Sin incluirlos todos, el Distrito destaca que han atendido más de 2.632 emergencias. Las entidades encargadas de estas emergencias trabajan con el fin de mitigar el impacto de los fenómenos naturales; sin embargo, le hacen un llamado a la ciudadanía.

“En días soleados se hace más propensa la propagación de incendios forestales. En caso de detectar fuego o humo en zonas verdes, se recomienda reportarlo de inmediato a la línea 123″, comunicó el Distrito a la ciudadanía antioqueña.