El aumento en la presencia de ratas y roedores en distintos sectores de Medellín llevó a las autoridades distritales a intensificar operativos de control sanitario y jornadas especiales de limpieza en varias comunas de la ciudad. La Alcaldía confirmó que actualmente se adelantan intervenciones periódicas para reducir la proliferación de estos animales, especialmente en zonas donde se han identificado riesgos para la salud pública.

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Aunque el control de plagas hace parte de los programas permanentes de saneamiento ambiental en Medellín, las autoridades reconocieron que factores como la acumulación de residuos, las lluvias y el manejo inadecuado de basuras favorecieron la aparición de roedores en algunos sectores urbanos. La Secretaría de Salud mantiene acciones de inspección y fumigación para contener la situación.

De los puntos críticos, se destacan sectores como la 70, el Parque de La Floresta, el de Belén y el de El Poblado, los cuales tienen en común la mala disposición de residuos y de alimentos.

Durante el 2025, la Secretaría de Salud de Medellín aplicó más de una tonelada de insumos químicos para roedores en puntos críticos. Foto: Getty Images

Los operativos incluyen visitas técnicas a viviendas, establecimientos comerciales, canales de agua y espacios públicos donde se han reportado altas concentraciones de ratas y ratones. Las autoridades explicaron que las intervenciones buscan disminuir riesgos asociados a enfermedades transmitidas por estos animales.

Por ello, la Alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer hábitos de limpieza y disposición adecuada de residuos, debido a que el control de roedores no depende únicamente de fumigaciones o trampas, sino también de la reducción de fuentes de alimento y refugio para estas especies.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que los roedores pueden convertirse en transmisores de enfermedades infecciosas mediante contacto directo, contaminación de alimentos o exposición a orina y heces. Entre las enfermedades asociadas aparecen leptospirosis, salmonelosis y hantavirus.

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En Colombia, el Instituto Nacional de Salud también ha emitido recomendaciones para evitar riesgos sanitarios relacionados con plagas urbanas. El INS señala que la presencia de roedores aumenta especialmente en temporadas de lluvias y en lugares con acumulación de residuos orgánicos.

Las autoridades de Medellín indicaron que algunos sectores cercanos a quebradas, canales y zonas con alta concentración de basuras presentan mayores dificultades para el control de estos animales. Por esa razón, los operativos incluyen limpieza de puntos críticos y monitoreo constante en sectores priorizados.

La Secretaría de Salud recomendó además almacenar adecuadamente alimentos, evitar dejar bolsas de basura en espacio público fuera de horarios autorizados y sellar grietas o agujeros dentro de viviendas y establecimientos comerciales.

Sectores aledaños a quebradas, canales y zonas con alta concentración de basuras presentan mayores dificultades para el control de estos animales - imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante los últimos años, distintas ciudades colombianas han enfrentado problemáticas similares relacionadas con la proliferación de roedores urbanos. Bogotá, Cali y Barranquilla también han adelantado campañas sanitarias y jornadas especiales de desratización en sectores residenciales y comerciales.

Expertos en salud pública han explicado que las condiciones climáticas, el crecimiento urbano y el manejo inadecuado de residuos sólidos suelen favorecer la reproducción de estas especies en grandes ciudades.