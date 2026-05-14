Joven murió luego de realizarse un tatuaje en una importante feria en Medellín

Un joven identificado como Juan Felipe Palacio Vélez murió el miércoles 13 de mayo luego de sufrir una infección al someterse a un tatuaje en la feria Expotatuaje que congregó a más de 120.000 personas el fin de semana en Medellín.

Juan Felipe, de 26 años, falleció en el Hospital General, a donde fue remitido tras sufrir complicaciones graves de salud a raíz de la infección.

La empresa Ephemeral encontró la fórmula de una tinta compuesta de polímeros biodegradables, que se disuelven naturalmente entre 9 y 15 meses después de ser inyectados siguiendo el mismo procedimiento que un tatuaje clásico. (Photo by Angela Weiss / AFP) Foto: AFP

Alexandra Vélez, destacada funcionaria de la Fiscalía General de la Nación en Medellín y mamá del paciente, contó qué fue lo que ocurrió.

“Mi hijo se tatuó durante la feria, los tres días de la feria. Se hizo un tatuaje muy extenso en una pierna y empezó el lunes con indisposición y para el martes tuvo un paro cardíaco”, le dijo al diario El Colombiano.

PANORAMICAS CIUDAD DE MEDELLIN Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

El joven fue llevado de urgencia al Hospital General, allí le practicaron varias maniobras para tratar de estabilizar su condición médica, pero esto habría sido infructuoso. El miércoles, el paciente sufrió muerte cerebral y a las 7:30 de la mañana del miércoles se confirmó su deceso.

“Esto pasó por una sepsis de ese tatuaje, es decir, que el tatuaje le provocó una bacteria. Al menos los médicos determinaron eso, que el tatuaje le había ocasionado la bacteria”, explicó la fiscal.

Según se conoció, Juan Felipe era un amante de los tatuajes y no era la primera vez que se sometía a una de estas intervenciones. Incluso, según El colombiano, su nuevo deseo era hacerse una imagen de un mago que cubría toda su pierna.

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Con ese fin asistió a la feria de tatuajes en Plaza Mayor desde el viernes, sábado y domingo para realizarse un proyecto en el que el artista debía invertir más de ocho horas y él soportar el dolor que este tipo de sesiones implica.

Su muerte, dejó a la fiscal Alexandra Vélez y a sus familiares con muchas preguntas.

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“Allá hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo, y es una cosa de mucha irresponsabilidad porque hacen eso en un palacio, en un salón de Plaza Mayor. Allá tatúan a una persona en esas condiciones y hay que tener en cuenta que un tatuaje es una herida que requiere cuidados”, dijo la fiscal, según El Colombiano.

Los organizadores del evento aún no se han pronunciado acerca de lo sucedido, mientras que las autoridades indagan para establecer si hubo fallas en la realización del evento.